بلا ماء ولا طعام.. مصري آخر تاه 3 أيام في صحراء مطروح

بعد العثور على 3 ضحايا لقوا حتفهم نتيجة الجوع والعطش خلال رحلة لصيد الصقور، عثر 3 من أبناء قرية جلالة بمدينة الضبعة على مواطن يدعى أحمد حسين على قيد الحياة بصحراء مطروح، بعد أن نفد منه الأكل والشرب.

وقال في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه ضل الطريق بسيارته منذ 3 أيام في منطقة النقب جنوب مدينة الضبعة التي لا يوجد فيها تغطية.

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كما أضاف أنه ظل بدون طعام ومياه لـ3 أيام، حتى وجده أشخاص وساعدوه.

3 ضحايا

يأتي ذلك بعد أن توفي 3 أشخاص، بينهم طفل، في صحراء مطروح نتيجة الجوع والعطش خلال رحلة لصيد الصقور الأسبوع الماضي.

وتم تشييع الجثامين، أمس الاثنين، في موكب جنائزي حاشد ومهيب شارك فيه الآلاف من أهالي مطروح والإسكندرية، لاسيما أن جميع الضحايا يقيمون في منطقة بنجر السكر ببرج العرب التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وكانت الحادثة المؤلمة قد هزت مشاعر المصريين الذين طالبوا بالتحقيق في أسباب تأخر عمليات البحث والإنقاذ.