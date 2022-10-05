أصيبت بنزيف.. مدرس مصري يضرب طالبة على رأسها بخشبة

في واقعة مؤلمة جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد في مصر، أصيبت طالبة بالمرحلة الابتدائية في محافظة الدقهلية بنزيف حاد بالمخ إثر تعدي مدرس بالمدرسة عليها بخشبة على الرأس.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز السنبلاوين يفيد بإصابة طالبة بنزيف حاد وجرح بالرأس بمدرسة طرانيس البحر بالابتدائية دائرة المركز نتيجة تعدي مدرس عليها بالضرب.

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إصابات بالغة

وانتقل ضباط المباحث للمدرسة وتبين إصابة التلميذة بسملة أ. ع. ع.، 6 سنوات وتم نقلها لمستشفى السنبلاوين، حيث قرر الأطباء تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لسوء حالتها.

واتهمت أسرتها وزملاؤها بالفصل المدرس السيد س. ب. بضربها بخشبة على رأسها مما تسبب في إصابتها إصابات بالغة.

وألقت الشرطة القبض عليه وأحالته للنيابة العامة للتحقيق.

حادثتان في أقل من 48 ساعة

يذكر أنه خلال أول يومين من العام الدراسي مطلع الأسبوع الجاري، شهدت مصر حادثتين مؤلمتين أولهما في مدرسة المعتمدية بمحافظة الجيزة والتي شهدت انهيار جزء من السياج الخرساني لدرج المدرسة وأسفر عن وفاة طالبة وإصابة 15 أخريات.

أما الحادث الثاني فكان في مدرسة سيد الشهداء بنفس المحافظة حيث لقيت طالبة المرحلة الابتدائية منة فراج مصرعها بعد سقوطها من الطابق الثالث خلال محاولتها الهروب من مدرسها الذي قرر استدعاء ولي أمرها.