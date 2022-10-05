سخرية أودت بحياتها.. كشف لغز مقتل طفلة في مصر

بعد 4 أيام من تغيبها عن المنزل، كشفت الأجهزة الأمنية المصرية العثور على جثة الطفلة ملك التي فقدت حياتها على يد جارتها بسبب 400 جنيه كانت قد سرقتها الأخيرة.

سخرية وتهديد بإبلاغ الشرطة

المتهمة اعترفت في التحقيقات بأن الطفلة ملك ووالدتها بعدما علمتا بجريمة السرقة سخرتا منها وهددتاها بفضحها وإبلاغ الشرطة، لذا فكرت في الانتقام واستدرجت الطفلة ملك إلى حوش مواش مهجور وأنهت حياتها ووضعت جثتها داخل شوال وألقته في ترعة القرية.

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وكان المئات من أهالي قرية كرم عمران في قنا شيعوا اليوم الأربعاء، جثمان الطفلة ملك يتيمة الأب، وتم دفنها في مقابر العائلة بزمام القرية وسط حالة من الحزن على وفاتها.

انتشال الجثة من الترعة

يذكر أن الأجهزة الأمنية بقنا تلقت بلاغا بالعثور على طفلة في ترعة كرم عمران، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قنا إلى مكان الترعة، وتم انتشال جثة الطفلة.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي صرحت بدفنها.