"يكون حنوناً في حالة واحدة".. محاكمة طبيبة أساءت للرجل المصري

بعد تصريحاتها النارية التي اعتبرت إساءة للرجل المصري، حددت محكمة مصرية جلسة 16 أكتوبر الجاري للنظر في قضية الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي.

الدكتورة الشهيرة وجهت خلال تصريحات إعلامية ما اعتبر أنه إهانات بالغة للرجل المصري، لاستخدامها عبارات وأوصاف لا تليق، بل تُعتبر تعديا على قيم أسرية ومجتمعية وتنمرا على الرجل المصري.

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أقام الدعوى المحامي أشرف ناجي، وجاء بها أن التصريحات تحرض على هدم الأسرة المصرية وتحرض على عدم الزواج والاستقرار، ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، بعدما صورته بأنه مجتمع منحرف ينتشر به الفسق والرذيلة، وتسبب ذلك في حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصف مقيم الدعوى.

"العربية.نت" تواصلت مع الدكتورة هبة قطب وطلبت تعليقها، فردت قائلة إنها "ترفض التعليق ولن تعقب على ما قالته أو ما يفعله البعض من ملاحقتها قانونيا بسبب آرائها".

"إلا من رحم ربي"

وتضمنت تصريحات قطب الجدلية أن "الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فإنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف، قائلة: "الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون الزوجة بتموت".

وأشار مقيم الدعوى أيضاً إلى قول الدكتورة في تصريحاتها، إنها لا ترى أن الزوج المصري لطيف أو حنون، موضحة نصاً وبسخرية: "الراجل المصري ميبقاش لطيف إلا في الحرام، إلا من رحم ربي".

عقوبة السب والقذف

ووفقا للمادة ( 80 د) من قانون العقوبات المصري، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.