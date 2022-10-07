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الشرطة المصرية

مصر.. حبس أم ألقت طفليها من الشرفة بعد مكالمة هاتفية

كاميرات مراقبة بمحيط العقار وثقت لحظات سقوط الطفلين تباعا من شرفة المسكن

القاهرة -العربية نت
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في واقعة مؤسفة، ألقت أم مصرية طفليها من شرفة مسكنها بمنطقة حلوان جنوب القاهرة انتقاما من طليقها، فيما قررت النيابة العامة حبسها على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا، مساء الخميس، بقيام أم بإلقاء طفليها من شرفة مسكنها بمنطقة أطلس بحلوان، وعلى الفور انتقل فريق من النيابة لمسرح الواقعة لمعاينته وكشف الملابسات والاستماع لأقوال الجيران وشهود العيان.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن أم الطفلين تعاني مرضا نفسيا، وأنه توجد خلافات بينها وبين طليقها، وألقت طفليها، وهما ياسمين وليد 12 عاما ومحمد 8 سنوات، من شرفة مسكنها بالطابق الأول انتقاما منه.

وذكرت النيابة أن كاميرات مراقبة بمحيط العقار وثَّقتْ لحظات سقوط الطفليْنِ تباعًا من شرفة المسكن، مضيفة أنها استمعت لأقوال الطفليْنِ، واثنيْنِ من الجيران، والباحث الاجتماعي بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، وتضمنت جميعها تأكيدات باعتياد الأم المتهمة ضربَ الطفليْنِ وإيذاءَهما.

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وكشفت النيابة أنه يوم الواقعة نشبتْ مشادَّة هاتفية بين الأم وطليقها توعدته فيها بإلحاق الأذى بالطفلين إن لم يُنفِق عليهما، وفورَ انتهاء المكالمة انتاب الطفليْنِ الخوفُ منها، فتوجَّها مسرعيْنِ لشرفة المسكن، فلحقت بهما المتهمة وألقتهما منها.

وسلمت النيابة العامة الطفليْنِ لجدَّتِهما لأبيهما، كما أمرت بحبس المتهمة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت ندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الطفلين لبيان ما بهما من إصابات وسببها.

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