فيديوهات "فاضحة" أغضبت المصريين.. "أم شهد" خلف القضبان

أثارت مقاطع مصورة لسيدة مصرية تعرف بـ"أم شهد" جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، فيما وجه لها البعض اتهامات بالترويج لمشاهد وإيحاءات مخلة بالآداب.
كما دفع أحد المحامين إلى التقدم رسمياً ببلاغ ضدها.
ما دفع أجهزة الأمن، اليوم الأحد، إلى إلقاء القبض على تلك السيدة التي أنشأت قناة على يوتيوب، مقدمة "مشاهد فاضحة".
فيما كشف المحامي ومقدم البلاغ، أشرف فرحات، أن الأجهزة الأمنية أوقفت أم شهد التي قامت وزملاؤها بتقديم فيديوهات قصيرة تحوي إيحاءات جنسية ونكات فاضحة.
إحالة المتهمين للنيابة
كما أوضح لـ"العربية.نت" أنه إثر رؤيته لتلك الفيديوهات وما أثارته من غضب كبير على وسائل التواصل تقدم ببلاغ للنائب العام.
كذلك أضاف أن السلطات المختصة تمكنت من تحديد هوية السيدة والقائمين على تلك القناة، وإلقاء القبض عليهم في مكان إقامتهم بمحافظة الإسكندرية، لافتاً إلى أنه تم إحالة المتهمين للنيابة.
بلاغ ضد إبراهيم مالك
يذكر أن فرحات كان تقدم أيضاً ببلاغ سابق للقبض على الـ"تيك توكر" إبراهيم مالك، الذي اشتهر بالظهور مع فتيات في بث مباشر على منصة التواصل والقيام بتحديات معهن ومشاهد فاضحة.
وقال حينها لـ"العربية.نت" إنه تقدم ببلاغ ضد مالك لاتهامه بنشر الفسق والفجور، مؤكدا أن المتهم يبث فيديوهات خادشه للحياء العام على وسائل التواصل.
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