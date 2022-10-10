بتهمة الضرب والتعذيب.. حبس زوج عروس الإسماعيلية

بعد إلقاء القبض على زوجها بتهمة التعدي عليها بالضرب مجدداً، أمرت النيابة المصرية بحبس زوج عروس الإسماعيلية التي شغلت قصتها الشارع المصري خلال الفترة الماضية.

فقد وجهت النيابة اتهامات للعريس باحتجاز زوجته في مسكن شقيقه، وتعديه عليها بالضرب ما أدى إلى إصابتها.

مادة اعلانية

وذكر بيان للنائب العام أن النيابة باشرت التحقيقات، وسألت المجني عليها، فشهدت بتطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم إلى تعديه عليها ما أدى لإصابتها، فحاولت الفرار، فمنعها واحتجزها لخمسة عشر يوماً بمسكن شقيقه حيث تعديّا عليها.

كذلك قالت النيابة إنه وباستجواب المتهم أنكر وادَّعى اصطدام زوجته بأثاث مسكنها، فأمرت بحجز المتهم، وندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الزوجة لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها.

وطلبت النيابة تحريات الشرطة حول الواقعة مع بيان دور شقيق المتهم في الواقعة.

بداية القصة

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية كانت ألقت القبض على زوج عروس الإسماعيلية التي تقدمت ببلاغ اتهمته فيه بالتعدي المتكرر عليها بالضرب.

وذكرت التحقيقات أن الزوجة اشتكت من ضرب الزوج المتواصل لها وإهانتها واحتجازها الدائم في المنزل لأكثر من أسبوعين في كل مرة، وإجبارها على بيع مصوغاتها الذهبية.

كما طلبت الزوجة توقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات في جميع أنحاء جسدها، وكذلك الاستماع لأقوال الجيران للتأكد من سوء معاملة زوجها وأهله.

جدل كبير

وكانت الزوجة الشهيرة بـ"عروس الإسماعيلية" قد تعرضت للضرب قبل شهور من زوجها خلال حفل زفافها في الشارع في فبراير.

وكشف فيديو تداوله رواد التواصل في مصر، تبادل عروسين وأقاربهما الضرب والسباب بعد دقائق من حفل زفافهما قبل أن ينتهي الأمر بإصابة العروس.

أما المشاجرة فكانت بدأت بمشادة كلامية وتطورت لاشتباك بالأيدي ثم تبادل الضربات، حيث تدخل أقارب العروسين لتنتهي بإصابة العروس وسقوطها على الأرض.

في حين أثارت الواقعة جدلا كبيرا في مصر، حيث طالب البعض العروس بطلب الطلاق والتحقيق مع الزوج ومحاكمته.