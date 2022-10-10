عريس الإسماعيلية يبرر: لم أضربها.. اصطدمت بأثاث المنزل

لا تزال قضية "عروس الإسماعيلية" التي شغلت المصريين قبل أشهر تستقطب الأضواء.

وفي الجديد باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة تعدي زوج عروس الإسماعيلية عليها، بعدما رصدت إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام، أخباراً حول الواقعة التي تزامنت مع تقدم المجني عليها بشكواها مرفقاً بها تقرير طبي بإصاباتها، وفق وسائل إعلام محلية.

مادة اعلانية

خلافات وتعد واحتجاز

وعندما سألت النيابة المجني عليها حول ملابسات الواقعة، شهدت بتطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم إلى تعديه عليها، وتعرضها لإصابات إثر ذلك. وعندما حاولت الفرار، منعها واحتجزها لـ15 يوماً بمسكن شقيقه حيث تعديا عليها.

غير أن المتهم أنكر أثناء استجوابه ما جاء في شكوى زوجته، وادعى اصطدام المجني عليها بأثاث مسكنها، ما أحدث بها الإصابات المذكورة، بحسب ما أفادت النيابة في بيان الأحد.

حجز الزوج

يشار إلى أن النيابة العامة كانت أمرت الأحد بحجز الزوج لاتهامه باحتجاز زوجته بمسكن شقيقه، وتعديه عليها بالضرب متسبباً لها بإصابات.

كما ندبت النيابة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة مع بيان دور شقيق المتهم في الواقعة.

جدل كبير

يذكر أن الزوجة الشهيرة بـ"عروس الإسماعيلية" كانت تعرضت للضرب قبل أشهر من زوجها خلال حفل زفافها بالشارع في فبراير.

وكشف فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تبادل عروسين وأقاربهما الضرب والسباب بعد دقائق من حفل زفافهما قبل أن ينتهي الأمر بإصابة العروس.

أما المشاجرة فكانت بدأت بمشادة كلامية وتطورت لاشتباك بالأيدي ثم تبادل الضربات، حيث تدخل أقارب العروسين لتنتهي بإصابة العروس وسقوطها على الأرض.

في حين أثارت الواقعة جدلاً كبيراً في البلاد، حيث طالب البعض العروس بطلب الطلاق والتحقيق مع الزوج ومحاكمته.