بتهمة الضرب والاحتجاز.. إحالة زوج عروس الإسماعيلية للجنايات

قررت النيابة العامة المصرية إحالة زوج عروس الإسماعيلية إلى الجنايات بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدا.

وأمرت النيابة العامة في بيان لها صباح اليوم الخميس بتقديم الزوج المتهم باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييد حريتها، وإحداثه عمدًا إصابات بها إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا على ذمة القضية.

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وقالت النيابة العامة إنها استكملت إجراءاتها في القضية بسؤال والد المجني عليها الذي شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، حيث خرجت من شرفة مسكن شقيق الزوج مستغيثة به من تعدي زوجها عليها.

كما سألت النيابة العامة صُحافية على صلة بالمجني عليها وزوجها، فشهدت أن الزوجة أخبرتها بتعدي زوجها عليها وأنها رأت ما بها من إصابات فأبلغت الشرطة بالواقعة.

وذكرت النيابة أن تحريات الشرطة أكدت صحة حدوث الواقعة وصحة أقوال الزوجة المجني عليها ووالدها والشاهدة .

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية قد ألقت القبض على زوج عروس الإسماعيلية التي تقدمت ببلاغ اتهمته فيه بالتعدى المتكرر عليها بالضرب.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة اشتكت من ضرب الزوج المتواصل لها واهانتها واحتجازها الدائم في المنزل لأكثر من أسبوعين في كل مرة وإجبارها على بيع مصوغاتها الذهبية.

وطلبت الزوجة توقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات في جميع أنحاء جسدها، كما طلبت الاستماع لأقوال الجيران للتأكد من سوء معاملة زوجها وأهله.

وكانت الزوجة الشهيرة بـ "عروس الإسماعيلية" قد تعرضت للضرب قبل شهور من زوجها خلال حفل زفافها في الشارع في فبراير الماضي.

وكشف فيديو تداوله رواد التواصل في مصر تبادل عروسين وأقاربهما الضرب والسباب بعد دقائق من حفل زفافهما قبل أن ينتهي الأمر بإصابة العروس.

