والد عريس الإسماعيلية: "ما كنتش بتحب تقرب منه.. وتصرخ"

بعدما قررت النيابة العامة المصرية إحالة زوج عروس الإسماعيلية إلى الجنايات بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدا، خرج والده عن صمته، قائلا إنه "زوّج نجله لأجل إسعاده وليس تعاسته".

"كانت تصرخ لما يقرب منها"

ورد والد زوج مها المعروفة إعلاميًا بعروس الإسماعيلية، في تصريحات تلفزيونية، على الاتهامات الموجهة لنجله بشأن ضربها وحبسها قائلًا: "أقسم بالله مها دايما بتفتعل مشاكل مع ابني.. ومكنتش بتحب تقرب منه وكانت تصرخ لما يقرب منها ووديناها لمشايخ قالوا مفيش حاجة".

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وأضاف أن الأسرة كانت تعاملها معاملة طيبة، ولم يتطاول أحد عليها بأي شكل، وقال: "أنا كنت بديها الفطار بإيدي.. وسمعت مرة إن زوجة ابنى بتصرخ وكنت فاكر أن ابني ضربها، ولكن لما طلعت قالت إنها تصرخ عشان الخلف ومحملتش من ابني لحد الآن".

"كانت تستفزه"

كما أضاف: "كانت تستفز ابني عبد الله وتصوت في البيت ولمت علينا الناس راح ساعتها ضاربها بالقلم على وشها.. ومها أساسا مكانتش بتاكل ولا بتقعد معانا وكنت بقولها أنا بمثابة أبوكي التاني وكلنا هنا بنحبك.. بس دي مريضة للأسف".

إلى الجنايات

إلى هذا، قررت النيابة اليوم الخميس إحالة الزوج إلى الجنايات بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدا.

وكانت الزوجة الشهيرة بـ "عروس الإسماعيلية" قد تعرضت للضرب قبل شهور من زوجها خلال حفل زفافها في الشارع في فبراير الماضي.

وكشف فيديو تداوله رواد التواصل في مصر تبادل عروسين وأقاربهما الضرب والسباب بعد دقائق من حفل زفافهما قبل أن ينتهي الأمر بإصابة العروس.