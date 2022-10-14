دافعت عن شرفها حتى الموت.. مقتل مصرية في مقر عملها

شهدت منطقة دير الملاك بحدائق القبة بالعاصمة المصرية جريمة قتل بشعة، حيث حاول عامل التحرش بموظفة والتعدي عليها، وعندما قاومته قام بقتلها داخل مقر عملها بالشركة.

بدأت القصة حين تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة حدائق القبة، بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شركة مقاولات.

مادة اعلانية

طعنات متفرقة

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة المرأة، مصابة بجرح بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بجسدها، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما استمعوا لشهود العيان من العاملين بالشركة، والوقوف على ملابسات الواقعة.

هشم رأسها

التحريات الأولية أوضحت أن المتهم، هشّم رأس الضحية، التي تدعى فاطمة، (32 سنة)، وسدد لها عدة طعنات بأنحاء جسدها وفر هاربًا، بعد أن قاومته ودافعت عن شرفها ونفسها وهو يحاول التعدّي عليها.

من جهتها، قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتحديد هوية مرتكب الجريمة. وحتى الآن لم يتم ضبطه.