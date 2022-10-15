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المطرب النقاش
المطرب النقاش
خاص

أبهر المصريين بصوته.. أول حفل غنائي لـ"المطرب النقاش"

القاهرة - العربية.نت 
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بعدما أبهر المصريين بصوته، يستعد أحمد سالم الشهير بـ "المطرب النقاش" لإحياء أول حفل غنائي له يوم الخميس المقبل، وذلك في ساقية الصاوي بمسرح النهر في القاهرة.

وقال سالم لـ"العربية.نت" إنه من المقرر أن يبدأ الحفل الساعة الـ8 مساء، ويستمر حتى الساعة العاشرة.

"بكرة يا حبيبي"

وكان أحمد سالم قد حقق شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر فيديو له يغني فيه أغنية" بكرة يا حبيبي" للمطربة وردة، أثناء عمله في مهنة النقاشة.

ولفتت موهبة المطرب النقاش الأنظار، وتدخل المطرب رامي جمال الذي أعلن دعمه له وبحث عنه كي يتعاون معه في أغنية جديدة.

انتشار واسع للفيديو

كما تصدر وسم "المطرب النقاش" الترند في مصر خلال أغسطس الماضي، بعد انتشار الفيديو الذي كان يغني فيه خلال عمله في مهنة النقاشة في دولة الإمارات حاصدا مشاهدات كبيرة.

وحول انتشار الفيديو، قال سالم إنه لم يكن يتوقع أن يُحدث كل ذلك موجها الشكر للشاعر عمرو حسن، الذي نشر الفيديو وتسبب في حصد كل هذا الإعجاب والتفاعل.

وأعلن المطرب محمد نور، عن رغبته في التعاون مع "النقاش" الموهوب بسبب "صوته القوي".

بعدها توالت عروض التعاون معه و التي أثمرت عن إحيائه لأول حفلاته الخميس المقبل ليبدأ الشاب الثلاثيني رحلته نحو الشهرة والنجومية.

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