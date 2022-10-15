مصري يخدع شقيقه.. ويدعي اختطافه ويطلب فدية كبيرة

في حادثة غريبة، ادعي مواطن مصري من إحدى قرى مركز بدر في محافظة البحيرة اختطافه بالاشتراك مع عامل وصديقه وطلب فدية من شقيقه قيمتها مليوني جنيه.

بداية الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر، بوجود بلاغ من عامل في مصنع أعلاف باختطاف مالك المصنع المدعو "أحمد .م .ع" 35 سنة، من أمام المصنع في ظروف غامضة.

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اتصال من مجهول

فقد أبلغ شقيق المُبلغ باختطافه بتلقيه اتصالا من مجهول يطلب فدية مليوني جنيه مقابل إطلاق سراح شقيقه.

توصلت التحريات وتتبع التليفون المحمول لصاحب المصنع المختفي إلى وجود اتصالات تليفونية بينه وبين شخص يُدعى "سامح" 45 سنة، ويقيم في مركز المحلة بمحافظة الغربية، وأفاد أحد العمال بمشاهدتهما مع أحد العمال قبل الاختفاء.

وبتكثيف البحث، توصلت المباحث إلى إخفاء العامل لصاحب المصنع في منزله.

افتعال القصة

وأفاد العامل وصاحب المصنع بأنهما افتعلا قصة الاختطاف بالاتفاق مع المدعو "سامح" بسبب وجود عجز مالي كبير في مصنع الأعلاف المملوك للمختفي وأشقائه.

واعترف العامل صاحب المنزل بإخفاء صاحب المصنع في منزله بعد اصطحابه من أمام المصنع ولإيهام العامل الآخر مقدم البلاغ بواقعة الاختطاف، كما تم ضبط شريكهما الثالث.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت نيابة كوم حمادة التحقيق في الواقعة.