ضربها واحتجزها بالمستشفى.. شيرين عبدالوهاب تقاضي شقيقها
الفنانة المصرية غير قادرة على الحركة بعد إصابتها بالرباط الصليبي إثر انزلاقها بالمنزل
بعد تنازلها عن البلاغات المقدمة ضد طليقها الفنان حسام حبيب، تعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب للاعتداء من قبل شقيقها محمد الذي أجبرها على البقاء محتجزة في إحدى مستشفيات القاهرة.
تفاصيل الاعتداء تم تحريرها في محضر رسمي تقدم به المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة المصرية لإثبات الحالة ضد شقيقها، وحمل المحضر رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة.
وذكر في المحضر أنه اتهم شقيق المطربة شيرين بالاعتداء على موكلته بالضرب وإجباره لها على الاحتجاز بأحد المستشفيات.
وتناقلت مصادر محلية عن مصدر مقربة من الفنانة أن حالتها الصحية صعبة للغاية، كما أنها غير قادرة على الحركة بعد إصابتها بالرباط الصليبي، ولم يتم الاستقرار بعد على سفرها للخارج لإجراء جراحة عاجلة.
وكانت بعض المواقع المحلية نشرت حادث تعرض الفنانة شيرين للضرب المبرح على يد شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن البلاغات المقدمة منها ضد طليقها الفنان حسام حبيب، كما أجبرها على دخول أحد المستشفيات والاحتجاز به منذ فجر الخميس الماضي، والتغيب عن أطفالها ووالدتها.
تنازل رسمي وتصالح
وكان قنطوش قد تقدم بتنازل رسمي أمام النيابة العامة عن القضايا المرفوعة من موكلته ضد طليقها المطرب حسام حبيب.
وبالفعل تم التصالح بين الطرفين وقام حسام حبيب برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما وأصبحت ذمته بريئة من أي التزام تجاه الفنانة شيرين، على حد قول المحامي.
بينما أكد محامي الفنان حسام حبيب، أنه لازال القضاء قائم بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب حيث أن موكله قام برفع دعوى قضائية ضدها، وذلك بسبب تصريحاتها عبر مداخلاتها الهاتفية ونعتها موكله بعبارات يعاقب عليها القانون، وأحيل البلاغ إلى نيابة أكتوبر ولازال قائما ومستمرا.
-
جريمة تثير هلعاً بفرنسا.. طفلة مقطوعة الرأس وجسد مختوم برقم 10رجل مشرد أبلغ الشرطة بالعثور على صندوق يحتوي على جثة الفتاة الأخيرة
-
انفجارات بخيرسون.. وكييف تقصف دونيتسك بصواريخ "هيمارس"أوكرانيا تعلن التأهب بعدة مناطق.. وإطلاق صاروخ روسي يحمل قمرا اصطناعيا عسكريا العرب والعالم
-
في ظل أزمة وقود.. مظاهرات مرتقبة بباريس لزيادة الأجور ومكافحة الغلاءمطالبات بفرض ضرائب أكثر على الأغنياء واتخاذ إجراءات جدية في مواجهة التغير المناخي العرب والعالم