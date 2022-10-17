مشهد مروع.. حريق هائل يلتهم النخيل بأحد شوارع مصر

شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لحريق هائل التهم النخيل داخل شركة المطاحن بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

ويظهر مقطع الفيديو حجم الحريق ورعب المارة والسائقين بمنطقة الطالبية بشارع فيصل الرئيسي، حيث ظهرت ألسنة اللهب لتغطي المنطقة، الأمر الذي أثار الذعر في المنطقة.

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سيطرة الحماية المدنية على الحريق

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل شركة المطاحن بمنطقة فيصل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وسرعان ما تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده لباقي الأماكن المجاورة.

ومن جانبها، أوضحت إدارة الحماية المدنية أنه قد تتزايد الحرائق لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

تعليمات السلامة

وشددت الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

كما أشارت إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس، وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدام الماء لإخماد حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.