رسالة من نصر محروس ومصطفى كامل لدعم شيرين.. ماذا قالا؟

حرص المنتج المصري نصر محروس على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث زار الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وعقدا سويا جلسة لبحث كيفية دعم شيرين خلال الفترة القادمة، على إثر أزمتها الأخيرة.

دفاع ودعم

ووجه الثنائي عبر مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة دعم لصاحبة "آه ياليل"، حيث ناشد محروس الجميع بالتخلي عن النقد الهدام قائلاً "من منكم بلا خطيئة"، مشيراً إلى أنه لا يوجد إنسان خال من الأخطاء والعيوب.

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وشدد على أنه يتوجب على كل محبي الفنانة شيرين الوقوف بجانبها وشد أزرها وإنقاذها من أي شيء قد يضر حياتها وصحتها.

من جانبه شدد مصطفى كامل على أنه بصفته كنقيب للموسيقيين وإنسان وصديق لشيرين، يوجه كل الدعم لها حتى تعود إلى سابق عهدها.

بنت كل بيت مصري

وحول دعم الفنانة شيرين، أكد محروس في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، على أنها بنت كل بيت مصري ويتوجب على الجميع دعمها حتى تعود لسابق عهدها وتسعد المصريين، بل كل عشاقها في العالم العربي بأغانيها وصوتها المميز.

ورغم معرفته بالمجموعة المحيطة بشيرين والتي كان لها كامل الدور في إفساد حياتها، رفض محروس الإفصاح عن هوية من أسماهم بـ "الشلة" التي تنهش فيها.

إدمان المخدرات

يذكر أن الفنانة شيرين تمر بأكبر أزمة تواجهها الآن بعد إعلان شقيقها ووالدتها إدمانها على المخدرات وخضوعها للعلاج منه.

وكان محمد شقيقها، أجرى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب زعم أن شقيقته تتعاطى المخدرات بصحبة حسام حبيب، مشيرا إلى أنها تتعامل "مع عصابة" مكونة من طليقها وكذلك المنتجة سارة الطباخ.

والدتها تستنجد

كذلك، دخلت والدتها على خط الأزمة في نفس المداخلة التلفزيونية واستنجدت بالجميع من أجل "إنقاذ" ابنتها من حسام حبيب وسارة الطباخ.

جاءت هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان شيرين تصالحها وتنازلها عن جميع القضايا مع طليقها حسام حبيب في مفاجأة صدمت جميع محبيها ومتابعيها.