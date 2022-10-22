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الطالب الشجاع ينقذ المسن من حريق شقته

في موقف بطولي في مصر.. شاهد طالبا يعرض نفسه للخطر لإنقاذ مسن

حاصرت النيران المسن في شقته فلجأ للشرفة محاولاً النزول للدور الأسفل لكنه كاد يسقط

القاهرة - العربية.نت 
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في موقف بطولي وشجاع، تمكّن طالب مصري من إنقاذ مسن من الموت حرقاً داخل شقته.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لطالب مصري عرّض نفسه للخطر لكي ينقذ مسناً من الموت حرقاً بعدما حاصرته النيران في شقته.

وكشف الفيديو لحظة محاولة المسن الخروج من شرفة شقته في منطقة مدينة نصر شرق القاهرة والهروب من النيران، لكنه كان يفشل في جميع محاولاته للنزول للشقة الأسفل منه وكاد يتعرض للسقوط والموت في كل مرة.

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وأظهر الفيديو الموقف البطولي للطالب الشاب حيث تدخل في الوقت المناسب ووقف غير مبال بخطر الموت على سور الشقة الأسفل ليتمكن من انتشال الرجل المسن وجذبه للداخل.

وتبين أن الطالب لا يتجاوز عمره الـ17 عاماً وكان عائداً من مدرسته وقت الحادث حين شاهد الموقف ولم يتردد وقرر التدخل على الفور لإنقاذ الرجل ومن برفقته في الشقة، وفق رواية شهود عيان.

ونال الطالب، ويدعى زاهر، إشادة واسعة واعجاباً على مواقع التواصل حيث تم وصفت بالبطل وطولب بتكريمه.

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