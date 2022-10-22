منزل رعب جديد.. أستاذة جامعية مصرية تعذب طفلها لإجباره على التسول
كشف الطفل أن والدته طلبت منه التسول في الشوارع لتدبير نفقاته وعذبته بالنيران والكي بجميع أنحاء جسده بعدما رفض طلبها
في مأساة مؤلمة ولا تصدق، أقدمت أستاذة جامعية مصرية، على ارتكاب جريمة بشعة في حق طفلها، حيث عذبته بالنار لاجباره على التسول.
وشهدت محافظة الدقهلية الواقعة الصادمة، حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغا من أهالي شارع العيسوي، في مدينة المنصورة، يفيد بقيام سيدة تدعى "إسراء السيد"، تعمل معيدة بأحد الكليات الجامعية، بتعذيب نجلها ويدعى "محمد" بالنيران والضرب واستغاثة الطفل بهم لانقاذه.
وألقت أجهزة الأمن القبض على الأستاذة الجامعية، حيث كشف الطفل أن والدته طلبت منه التسول في الشوارع لتدبير نفقاته وعذبته بالنيران والكي بجميع أنحاء جسده بعدما رفض طلبها.
وقال الطفل صاحب الـ10 سنوات، إن والدته كانت تضربه بقسوة وعذبته كيا بالنار لاجباره على ارتداء ملابس ممزقة والتسول في شوارع بعيدا عن المنطقة التي يقع بها منزلهم، ومنحها حصيلة ما يجمعه من التسول يوميا.
وكشف الطفل لجهات التحقيق عن آثار التعذيب على جسده وكذلك الملابس الممزقة التي كانت والدته تطالبه بارتدائها.
من جانبها طالبت النيابة الأجهزة الأمنية بتكثيف تحرياتها حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
كما تحفظت على الطفل، لاتخاذ القرار اللازم في حقه، سواء بإيداعه دار رعاية، أو تركه مع أحد أقاربه لرعايته.
-
قراصنة "بلاك ريوارد" ينجحون في اختراق هيئة الطاقة الذرية الإيرانيةهددت بنشر وثائق، من شأنها أن تؤثر على "المشروع النووي القذر لنظام الملالي" إيران
-
بايدن يعلن نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة في 2024الرئيس الأميركي يتوقع تحولاً لصالح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي أميركا
-
فيديو.. أكاديمية يمنية تواجه مسلحين حوثيين اقتحموا منزلهاالدكتورة في "كلية المجتمع صنعاء" آلاء الأصبحي ذكّرت عناصر الميلشيات أن الأكاديميين لا يتقاضون رواتبهم منذ 8 سنوات اليمن
-
حسام حبيب يعترف بإدمان شيرين.. ويكشف أسراراً عن علاقتهماتطرق حسام حبيب إلى "مخطط تعرضت له شيرين من أجل الحصول على أموالها"، مشيراً إلى كونه قام "بتأمينها وتأمين بناتها" ثقافة وفن