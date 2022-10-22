منزل رعب جديد.. أستاذة جامعية مصرية تعذب طفلها لإجباره على التسول

في مأساة مؤلمة ولا تصدق، أقدمت أستاذة جامعية مصرية، على ارتكاب جريمة بشعة في حق طفلها، حيث عذبته بالنار لاجباره على التسول.

وشهدت محافظة الدقهلية الواقعة الصادمة، حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغا من أهالي شارع العيسوي، في مدينة المنصورة، يفيد بقيام سيدة تدعى "إسراء السيد"، تعمل معيدة بأحد الكليات الجامعية، بتعذيب نجلها ويدعى "محمد" بالنيران والضرب واستغاثة الطفل بهم لانقاذه.

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وألقت أجهزة الأمن القبض على الأستاذة الجامعية، حيث كشف الطفل أن والدته طلبت منه التسول في الشوارع لتدبير نفقاته وعذبته بالنيران والكي بجميع أنحاء جسده بعدما رفض طلبها.

وقال الطفل صاحب الـ10 سنوات، إن والدته كانت تضربه بقسوة وعذبته كيا بالنار لاجباره على ارتداء ملابس ممزقة والتسول في شوارع بعيدا عن المنطقة التي يقع بها منزلهم، ومنحها حصيلة ما يجمعه من التسول يوميا.

وكشف الطفل لجهات التحقيق عن آثار التعذيب على جسده وكذلك الملابس الممزقة التي كانت والدته تطالبه بارتدائها.

من جانبها طالبت النيابة الأجهزة الأمنية بتكثيف تحرياتها حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كما تحفظت على الطفل، لاتخاذ القرار اللازم في حقه، سواء بإيداعه دار رعاية، أو تركه مع أحد أقاربه لرعايته.