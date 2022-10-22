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A view shows the headquarters of the Foreign Ministry in Cairo, Egypt June 8, 2017. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
مبنى الخارجية في مصر
اليمن والحوثي

مصر تدين هجوم الحوثي على ميناء الضبة اليمني.. وتحمّله مسؤولية التصعيد

وزارة الخارجية المصرية: على الحوثيين التخلي عن مواقفهم "المتعنتة" والتجاوب فوراً مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة

العربية.نت، وكالات
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دانت مصر، اليوم السبت، الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي في حضرموت بجنوب شرق اليمن أمس، محملة الجماعة مسؤولية التصعيد الراهن في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن على الحوثيين التخلي عن مواقفهم "المتعنتة" والتجاوب فورا مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة على النحو الذي يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق نار ويفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية.

هجوم حوثي على ميناء الضبة النفطي في حضرموت اليمن اليمن والحوثي هجوم حوثي على ميناء الضبة النفطي في حضرموت

وحذر البيان من مغبة "استغلال أي طرف للظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع في اليمن وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة، أو محاولة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني".

وحمّلت الوزارة الجماعة المسلحة أيضا مسؤولية "عرقلة" جهود تجديد الهدنة، وشددت على دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كافة التهديدات.

وأقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا، أمس الجمعة، في حين قالت الحكومة اليمنية إن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الحوثي.

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