مصر تدين هجوم الحوثي على ميناء الضبة اليمني.. وتحمّله مسؤولية التصعيد

دانت مصر، اليوم السبت، الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي في حضرموت بجنوب شرق اليمن أمس، محملة الجماعة مسؤولية التصعيد الراهن في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن على الحوثيين التخلي عن مواقفهم "المتعنتة" والتجاوب فورا مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة على النحو الذي يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق نار ويفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية.

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وحذر البيان من مغبة "استغلال أي طرف للظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع في اليمن وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة، أو محاولة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني".

وحمّلت الوزارة الجماعة المسلحة أيضا مسؤولية "عرقلة" جهود تجديد الهدنة، وشددت على دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كافة التهديدات.

وأقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا، أمس الجمعة، في حين قالت الحكومة اليمنية إن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الحوثي.