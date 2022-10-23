بعد 24 ساعة فقط.. الإخوان تطلق فضائية ثانية وهذا هدفها

بعد 24 ساعة على إطلاقها فضائية جديدة تبث من العاصمة البريطانية لندن عقب إغلاق قنواتها الإعلامية في تركيا، أطلقت جماعة الإخوان فضائية ثانية موجهة ضد مصر، وخصصتها لدعوات للتظاهرات ضد الحكومة المصرية يوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأطلقت الجماعة فضائية تسمى "حراك 11-11"، وأعلنت أنها ستخصص لبث ونقل التظاهرات التي تدعو لها منصاتها ولجانها في مصر للتظاهر وتغيير النظام، بحسب زعمها.

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وبحسب المعلومات، فإن هذه الفضائية يقف وراءها الجبهة الثالثة في جماعة الإخوان والتي أطلقت على نفسها لقب "تيار التغيير"، ويقودها قيادات "حركة حسم" والخلايا المسلحة التابعة للقيادي السابق محمد كمال الذي قتل في مواجهة مع قوات الأمن في العام 2016.

24 ساعة..

أتت هذه التطورات بعد 24 ساعة من إعلان جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين إطلاق فضائية جديدة تبث من العاصمة البريطانية لندن لمهاجمة مصر والدعوة لإسقاط الدولة والحشد للتظاهرات ضد النظام.

كما أطلقت الجماعة على الفضائية اسم "الشعوب"، ويديرها بشكل أساسي الإعلامي الهارب معتز مطر الذي سبق أن رحل من تركيا بعد أن أجبرته السلطات التركية على مغادرة البلاد، وأوقفت برنامجه على فضائية "الشرق".

في حين يقوم بتمويل الفضائية رجل الأعمال الإخواني مدحت الحداد المقيم في تركيا، والذي يعتبر أحد أبرز قيادات الجماعة والذراع المالية للتنظيم، وتحديدا جبهة محمود حسين في إسطنبول.

كذلك يعرف حداد بأنه يدير عدة محافظ مالية وشركات استثمارية كبيرة لها، فضلا عن أنه شقيق عصام الحداد مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعم جهاد الحداد مستشار السياسة الخارجية لمرسي أيضا.

يشار إلى أن الجماعة كانت قررت تعيين الإعلامي الهارب معتز مطر مسؤولا عن القناة على أن يستقطب باقي المذيعين والإعلاميين الذين سيرحلون من إسطنبول بعد أن توقفت برامجهم وأنشطتهم الإعلامية، وفقا لقرار السلطات التركية.

كما سيتم الاستعانة بعدد كبير من المعدين والمراسلين والفنيين التابعين للجماعة في المقر الرئيسي للفضائية في لندن والمكاتب المقرر افتتاحها في عدد من الدول.

لأول مرة بزعم "تيار التغيير"

يذكر أن الجماعة كانت أعلنت لأول مرة قبل أيام عن "جبهة ثالثة" في جماعة الإخوان، بعد جبهتي إسطنبول بقيادة محمود حسين، ولندن بقيادة إبراهيم منير، تحت اسم "تيار التغيير".

كما عقدت الجبهة الثالثة اجتماعها في أحد فنادق تركيا تحت شعار "على عهد الشهيد"، السبت قبل أسبوعين، وأصدرت ما يعرف بـ"الوثيقة السياسية"، وفيها تبنت العنف والثورة ضد النظام في مصر.

ويقود الجبهة كل من محمد منتصر المتحدث الأسبق للجماعة، ورضا فهمي المتحدث السابق، وعمرو دراج وحمزة زوبع وجمال عبد الستار وعمرو حامد.