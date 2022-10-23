صور "كوبري" شاهق الارتفاع تشغل المصريين.. ما حقيقته؟

على مدار الأيام القليلة الماضية شغلت صور وفيديوهات لأحد الجسور في مصر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشعلة ضجة واسعة النطاق.

فقد أشعل ارتفاعه الشاهق الجدل حول هذا "الكوبري"، فيما ادعى بعض المعلقين على وسائل التواصل عدم مطابقته للمواصفات الهندسية.

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محور جديد سليم هندسياً

إلا أن الحقيقة أن الجسر الذي أخذت له صور من زوايا مقربة ومن ثم أدخلت عليها تعديلات عبر برامج "فوتوشوب"، أظهرته بهذا الشكل.

لكنه جسر عادي يطلق عليه اسم "كوبري سميرة موسى" وهو من المحاور الجديدة التي يتم تنفيذها بمعدلات تشغيل سريعة، تحقق الربط مع شبكة الطرق التي أصبحت تصل إلى جميع أرجاء القاهرة الكبرى.

كما يعتبر هذا المحور أو الجسر الذي يمر أعلى طريق المشير طنطاوي نقطة التقاء 4 جسور، أحدها تم تنفيذه ويحرر الحركة مع محور الشهيد.

ده فين ده ! pic.twitter.com/yXsdBnpYgZ — بتاع إعلانات (@RezoTW) October 20, 2022

وحول مدى سلامة الكوبري هندسياً، قال المهندس أنور أمين مدير الشركة المنفذة لمحور سميرة موسى في مداخلة تلفزيونية، إنه صُمم ليكون موازيا للطريق الدائري، موضحا أنه ينقل الحركة من جنوب القاهرة بالكامل، لمنطقة التجمع الأول والتجمع الثالث وطريق السويس ومنطقة المقطم.

كما أضاف أنا المحور مكون من 10 حارات، وأن الارتفاع الكامل للمحور 27 مترا، موضحا أن الطلوع والنزول في حدود المطلوب 6%، وهو ميل منطقي وطبيعي على حد قوله.

الحكومة ترد "فوتوشوب"

من جانبه ورداً على حالة الجدل التي انتابت المصريين، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حكومة بلاده تتعرض لانتقادات بسبب سرعة تنفيذ المشروعات وهو أمر غريب، مؤكداً أن ما قيل عن كوبري سميرة موسى وما ظهر بالصور غير صحيح، لافتاً إلى استخدام تقنية "الفوتوشوب" في هذه الصور لإبراز أن به خطأ هندسيا.

كما طالب الشباب بتوخي الحذر وعدم الانغماس في التشكيك بمشروعات الدولة التي من شأنها النهوض بالبلاد.