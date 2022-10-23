مواجهة بالمحكمة.. "جيش محامي" عريس الإسماعيلية ينفي التهم

بعدما شغلت قصتهما الرأي العام أسابيع طويلة، واجهت "عروس الإسماعيلية" زوجها المعتدي عليها بالضرب اليوم الأحد في ثاني جلسات محاكمته.

وبينما يواجه الزوج عبدالله عويس المعروف إعلاميا بـ"عريس الإسماعيلية"، اتهامات بالضرب المبرح للزوجة بشكل أعجزها عن متابعة أعمال اعتيادية مدة لا تزيد على 20 يوماً، مع تكرار صفعها على وجهها ولكمها في عينها اليسرى، واعتياد ضربها على رأسها، شهدت محكمة الإسماعيلية حضور عدد كبير من محامي الدفاع عن الزوج.

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تشكيك في اتهامات الزوجة

ونفى الفريق تماماً كل ما ورد في أقوال الزوجة.

كذلك شكك المحامون في الإصابات التي تحدثت عنها العروس.

أتت هذه التطورات بعد أسبوع من أول جلسات محاكمة زوج "عروس الإسماعيلية"، والتي بدأت الأحد الماضي، عقب إحالة الزوج للنيابة للمحاكمة وبتهمة الاعتداء بالضرب المبرح على زوجته واحتجازها، بدون أمر محكمة في منزل أحد ذويه مقيدا حركتها.

العروس هددته بفضحه إعلامياً

في حين ردّ العريس المتهم في التحقيقات، بأن زوجته كانت دائمة التهديد له في حالة وقوع أي مشاجرة بينهما بافتضاحه عبر وسائل الإعلام.

فيما طلبت الزوجة توقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات في جميع أنحاء جسدها.

وناشدت كذلك الاستماع لأقوال الجيران للتأكد من سوء معاملة زوجها وأهله.

يذكر أن قصة "عروس الإسماعيلية" كانت بدأت قبل أشهر قليلة عندما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لعريس يضرب عروسه في ليلة الزفاف أمام الجميع.