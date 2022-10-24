بقرار من السيسي.. الإفراج عن برلماني سابق اتهم بنشر أخبار كاذبة

أعلن طارق الخولي، عضو مجلس النواب المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن البرلماني السابق زياد العليمي المتهم بقضية "خلية الأمل".

وقال إن الرئيس أصدر القرار رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، مضيفا أن ذلك يأتي استكمالاً لدعوة السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.

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"خلية الأمل"

وكان زياد العليمي قد اتهم فيما يعرف بـ"خلية الأمل"، وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بحبسه 5 سنوات، واتهمت النيابة العليمي مع آخرين بينهم رامي شعث نجل نبيل شعت، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق والذي أطلق سراحه قبل شهور، بارتكاب جرائم الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأصدرت محكمة النقض في مصر حكماً نهائياً بإدراج المتهمين في الخلية على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

من هو زياد العليمي؟

يذكر أن زياد العليمي هو نائب سابق بمجلس الشعب المصري ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف.

خاض العليمي انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، وحاز على المقعد في الجولة الأولى.

يشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي كانت قد أعلنت عن خروج عدد من المحبوسين على ذمة قضايا وفقا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال "إفطار الأسرة المصرية" نهاية رمضان الماضي.