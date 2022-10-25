السيسي: لا أعتبر نفسي رئيساً وتدخلي لحماية مصر كاد يكلفني حياتي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا يعتبر نفسه رئيسا لمصر بل إنسان طلب منه التدخل لحماية وطنه.

وأوضح في كلمته، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، اليوم الثلاثاء، أن تدخله في عام 2013 لحماية مصر كاد يكلفه وظيفته كحد أدنى وحياته كحد أقصى، مشيرا إلى أنه تم اعطاء الفرصة كاملة والنصيحة لمن كانوا في الحكم وقتها، ولم يبخل بالنصيحة لأن الشرف لا يتجزأ، على حد تعبيره.

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وتابع: "كرم الله على مصر فوق الخيال، عندما وقعت أحداث 30 يونيو وحانت لحظة صدور بيان 3 يوليو، كنت حريصا على تماسك الدولة المصرية ومجتمعها".

وأعلن السيسي أنه من الضروري عقد مؤتمر سنوي لمناقشة القضايا الاقتصادية، وتعهد بتنفيذ كل توصيات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، معربا عن موافقته على عقد مؤتمر اقتصادي كل عام.

الحوار الوطني

وحول الحوار الوطني، قال الرئيس المصري: "لقد حرصنا في الحوار على أن تتم الدعوة له من أجل الاستماع للجميع في كافة المجالات المختلفة، ولم يكن في اتجاه محدد بل تم طرح كافة القضايا، سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية اقتصادية"، مطالبا بالاستفادة من الحوار بشكل متكامل واستغلاله للتواصل بين الجميع والتعرف على كافة الظروف والتحديات المختلفة وبحث سبل مواجهتها.

وتحدث الرئيس السيسي عن أدبيات وثقافة البعد البيئي للدين، مشددا على أهمية تصويب وإصلاح الخطاب الديني، وطرح الممارسات الدينية بفهم عصري، يتعامل مع المتغيرات والتحديات في كل مجتمع .