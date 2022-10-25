بعد كشف تمويلها ودورها في التحريض ضد مصر.. فضائية الإخوان الجديدة تهاجم "العربية"

بعد ساعات قليلة من كشف "العربية.نت" تفاصيل إطلاق جماعة الإخوان فضائيتين جديدتين تبثان من العاصمة البريطانية لندن ومصادر تمويلهما ودورهما في التحريض ضد مصر، والحشد لتظاهرات ضد النظام في 11 نوفمبر المقبل، هاجمت فضائية "الشعوب" الإخوانية الجديدة قناة "العربية".

وهاجم الإعلامي الإخواني معتز مطر، الذي يدير الفضائية في برنامجه مساء أمس الاثنين "العربية" بعد تناولها وفضحها للخطط الإعلامية الجديدة للإخوان، وإطلاق التنظيم فضائيتين جديدتين من أجل الدعوة والحشد لتظاهرات وحراك ثوري في مصر، كما أطلق اتهامات ضد "العربية"، من بينها العداء للجماعة والتحريض والاستعداء ضدها.

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واعترف الإعلامي الهارب من مصر والمطرود من تركيا، أن الفضائية الجديدة انطلقت ضمن مخطط لتحريض الشعوب وتأليبها ضد حكوماتها وإسقاط الأنظمة العربية، عارضا ما نشره موقع "العربية.نت" ونشرات "العربية" حول هذا المخطط، وزاعما أنه ليس مخططا إخوانيا، وأنه مطالب شعبية وجماهيرية.

وكانت جماعة الإخوان، وتحديدا جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، قد أطلقت فضائية جديدة تبث من العاصمة البريطانية لندن لمهاجمة مصر والدعوة لإسقاط الدولة.

وأطلقت الجماعة على الفضائية اسم "الشعوب"، ويديرها بشكل أساسي الإعلامي الهارب معتز مطر الذي سبق أن رحل من تركيا بعد أن أجبرته السلطات التركية على مغادرة البلاد، وأوقفت برنامجه على فضائية "الشرق".

ويقوم بتمويل الفضائية رجل الأعمال الإخواني مدحت الحداد المقيم في تركيا، والذي يعتبر أحد أبرز قيادات الجماعة والذراع المالية للتنظيم.

وقررت الجماعة أن يتولى الإعلامي الهارب مهمة استقطاب باقي المذيعين والإعلاميين الذين سيرحلون من إسطنبول بعد أن توقفت برامجهم وأنشطتهم الإعلامية، وفقا لقرار السلطات التركية، فيما سيتم الاستعانة بعدد كبير من المعدين والمراسلين والفنيين التابعين للجماعة في المقر الرئيسي للفضائية في لندن والمكاتب المقرر افتتاحها في عدد من الدول.

يذكر أن الجماعة وتحديدا الجبهة الثالثة، وهي تيار التغيير، قد قررت أيضا إطلاق فضائية ثانية موجهة ضد مصر، تسمى "حراك 11-11"، وأعلنت أنها ستخصص لبث ونقل التظاهرات التي تدعو لها منصاتها ولجانها في مصر للتظاهر وتغيير النظام، بحسب زعمها.