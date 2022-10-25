فيديو يفجر مفاجأة في "واقعة الكشري".. ماذا فعل عامل النظافة؟

فيما لا يزال بطل "واقعة الكشري" يشغل المصريين ويتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مقطع فيديو كشفته كاميرات المطعم جانباً آخر من الواقعة قلب الموازين رأساً على عقب.

مقطع الفيديو الجديد أظهر أن عامل النظافة اشترى علبة الكشري الخاصة به على طريقة "التيك أواي"، حيث تم وضعها في شنطة وإعطاؤها له، إلا أنه بعد ذلك جلس على طاولة داخل المحل وأخرج علبة الكشري من الشنطة وشرع في الأكل داخل المحل، وهو أمر مخالف للمتبع في جميع المطاعم.

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مخالفة قواعد المحل جاءت لأنه لم يجلس على الطاولة منذ البداية ليطلب الطعام الخاص به، والذي يقدم في صحون خاصة بالمحل، ويكون سعره مضافا إليه مصروفات الخدمة، لذلك توجه له عاملان بالمحل، تحدثا معه بهذا الشأن لكنه لم يستمع لهما وواصل تناول علبة الكشري الخاصة به.

طرد العامل بسبب ملابسه

ويأتي هذا الفيديو بعد يومين من انتشار قصة طرد عامل النظافة من محل الكشري من قبل مدير المحل بسبب ملابسه، حيث لم يتم إعطاؤه الطعام الذي طلبه رغم أنه دفع ثمنه كغيره من الزبائن، الأمر الذي دفعه إلى دخول المحل مرة أخرى ليمزق الفاتورة الخاصة به بعدما شعر بالإهانة، على حد قوله.

وأثار حديث العامل الذي صرح به في بث مباشر لأحد المواقع الإخبارية، حالة من الجدل والغضب بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجم المتابعون محل الكشري وأظهروا تعاطفهم مع العامل.

مبادرات تعاطف وانتقادات

ولم يتوقف التعاطف عند هذا الحد بل امتد ليشمل مبادرات على عدد من المستويات لجبر خاطر هذا العامل، وكان أبرزها استضافة الفنان أحمد العوضي له على العشاء والتصوير معه، فضلا عن الوظيفة التي وفرها له كسائق بمطعم أسماك.

وأثارت هذه المبادرات حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا أصحاب هذه المبادرات واتهموهم باستغلال واقعة هذا العامل لتصدر الترند، حيث اهتموا بالتصوير والتسجيل مع العامل خلال مساعدتهم له.

كما أثارت هذه المستجدات الجديدة في الواقعة حالة أخرى من الجدل، حيث طالب البعض بضرورة محاكمة هذا العامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، إذا ثبت كذب روايته.