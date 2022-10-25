هل دخلت شيرين في غيبوبة؟.. مدير أعمالها يكشف مستجدات صحتها

لا تزال أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب تفرض نفسها على منصات التواصل الاجتماعي خاصة مع تواتر وتسارع الأنباء، الأمر الذي شغل كل محبيها ومتابعيها في مصر والعالم العربي.

لدي معلومات وتسجيلات تكذب #طليق_الست #شيرين_عبد_الوهاب وتبرز حقائق.

أتوسل من في نفسه ذرة خير، أن لا يصدق الدجال الذي كاد يقتل شيرين بكافة انواع التعنيف والتوريط، لولا تدخل شقيقها.

أسأل: لو أدليت بقليل مما أعرف هل يكون ذلك أخلاقيًا والست في شبه غيبوبة؟ #نضال_الأحمدية pic.twitter.com/JiXDRXiLVe — نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) October 22, 2022

هل شيرين في غيبوبة؟

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن تدهور الحالة الصحية لصاحبة "آه ياليل" ودخولها في غيبوبة، الأمر الذي نفاه ميمي فؤاد مدير أعمالها.

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وقال فؤاد في تصريحات محلية إن المطربة شيرين عبدالوهاب في حالة صحية جيدة، ولا صحة لما صدر عن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بشأن دخولها في غيبوبة، مطالبا بعدم تصديق الشائعات التي تتناقلها السوشيال ميديا.

هجوم على حسام حبيب

وفي السياق ذاته، كانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، الصديقة المقربة لشيرين، قد هاجمت المطرب حسام حبيب بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرا حول طليقته.

وكتبت نضال الأحمدية عبر حسابها على موقع "انستغرام": لديَّ معلومات وتسجيلات تكذّب طليق الست شيرين عبدالوهاب وتبرز حقائق.. أتوسل لمن في نفسه ذرة خير، أن لا يصدق الدجال الذي كاد يقتل شيرين بكافة أنواع التعنيف والتوريط، لولا تدخل شقيقها".

وأضافت: "لو أدليت بقليل مما أعرف هل يكون ذلك أخلاقياً والست في شبه غيبوبة؟"

تصريحات حبيب

وكان حبيب قد صرح في وقت سابق بأنه لم يتعرض بأي أذى أو سوء للفنانة شيرين، نافياً كل الاتهامات التي وجّهت إليه بالاعتداء عليها في الفترة الأخيرة، كاشفاً أنه عاد لاستئناف علاقته الزوجية مع المطربة المحبوبة بعد انفصالهما، إلى أن وقع الانفصال بشكل نهائي.

وشدد على أنه رفض أكثر من مرة تقاضي أي أموال منها، مقابل قيامه برعاية أعمالها، وأنه يفعل ذلك لأنها زوجته، متمنيا لها الشفاء والعودة لحياتها الطبيعية.

يُذكر أن قضية شيرين باتت محل اهتمام الكثيرين، خاصة مع دخول عدة أطراف على خط الأزمة التي لا تزال بطلتها الوحيدة في المستشفى لتلقي العلاج من الإدمان بعد أن قرر أهلها اتخاذ هذه الخطوة قسراً لمصلحتها.