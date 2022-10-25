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فريد الديب
فريد الديب

وفاة فريد الديب محامي مبارك بعد صراع مع السرطان

الديب نال شهرته الواسعة لتوليه العديد من القضايا البارزة خلال مسيرته التي تجاوزت 50 عاماً في مهمة المحاماة

القاهرة- العربية.نت
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غيب الموت، صباح اليوم الثلاثاء، المحامي المصري الشهير فريد الديب عن عمر يناهز الـ79 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وتعرض محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك للإصابة بمرض سرطان الدم منذ سنوات، حيث ظل يعالج منه حتى تدهورت حالته مؤخرا ووافته المنية اليوم.

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شهرة واسعة وقضايا بارزة

ونال الديب شهرته الواسعة لتوليه العديد من القضايا البارزة خلال مسيرته التي تجاوزت 50 عاماً في مهمة المحاماة، أبرزها تولي مهمة الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه.

وكانت آخر القضايا التي تولاها الديب مهمة الدفاع عن الشاب محمد عادل قاتل زميلته الفتاة نيرة أشرف وهي الجريمة التي هزت مصر.

يذكر أن الديب كان قاضيا وتم عزله و127 قاضياً وعضواً في النيابة عام 1969 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الواقعة التي عرفت بمذبحة القضاة، وبدأت رحلته في المحاماة منذ عام 1971.

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