إثارة الفتنة وازدراء الدين.. النيابة العامة تتحرك ضد "البرنس المصري"
منشورات "البرنس" على منصات التواصل تضمنت استغلاله الدين بالترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء الدين المسيحي
أمر النائب العام في مصر باتخاذ إجراءات التحقيق العاجلة في المنشورات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة لمن يُدعى "البرنس المصري"، والمتضمنة ازدراءً للدين المسيحي.
منشورات لإثارة الفتنة
وأوضح النائب العام في البيان الذي أصدره مساء أمس الثلاثاء، أن إدارة البيان بمكتبه رصدت تداول منشورات ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حسابات متعددة يظهر فيها شخص لُقب بـ"البرنس المصري".
وتضمنت المنشورات والمقاطع، بحسب البيان، ارتكابه عدة جرائم، منها استغلاله الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء الدين المسيحي السماوي، والإخوة المسيحيين، والإضرار بالوحدة الوطنية.
واستكمل البيان "إذ أعدت إدارة البيان تقريرًا مفصلًا بما تم تداوله من مقاطع بكافة مواقع التواصل الاجتماعي، وتحفَّظت على ما تضمنته هذه المقاطع من أدلة ضد مرتكب تلك الجرائم".
تحقيق عاجل في الواقعة
وبعرض البيان على النائب العام، أمر باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في الواقعة.
يذكر أن وحدة الرصد بمكتب النائب العام المصري تتابع كل ما هو مثير للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك لملاحقة الجرائم الإلكترونية والسيطرة عليها.
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