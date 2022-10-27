وصية من الديب.. محامي قاتل نيرة يدافع عن قاتل سلمى بهجت

لا يزال مصير المتهمين بقتل الفتيات اللاتي رفضن الزواج منهم كنيرة أشرف طالبة المنصورة، وسلمى بهجت طالبة الإعلام، يشغل أذهان المصريين ويفرض نفسه، خاصة بعد وفاة المحامي الشهير فريد الديب دفاع المتهم محمد عادل.

انسحاب ودفاع

وفي هذا الصدد، فجر المحامي أحمد حمد مفاجأة مدوية بإعلانه الدفاع عن إسلام محمد قاتل سلمى بهجت، وذلك بعد يوم واحد من تخليه عن موكله محمد عادل قاتل نيرة أشرف إثر وفاة فريد الديب.

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وقال حمد عن قرار الانسحاب إن "الأمر لم يعد مناسبا للبقاء في القضية"، موضحا أن محمد فتحي والد المتهم إسلام حضر إليه وطلب منه الدفاع عن نجله في قضية "طالبة الإعلام"، وأنه وافق على طلب الأب، وسيحضر مع المتهم في جلسة المحاكمة المقبلة.

وصية من فريد الديب

كما أشار حمد إلى أن المحامي المخضرم فريد الديب كان قد أوصاه قبل وفاته بتولي القضية نظراً لظروفه الصحية.

من جانبه، قال محمد فتحي في تصريحات لـ"العربية.نت" إنه لجأ لفريد الديب للدفاع عن نجله نظراً لمشاكله النفسية التي يعتبرها الوالد ذريعة قوية لتبرئة ابنه، لكن الديب اعتذر نظراً لظروفه الصحية، مرشحاً حمد لتولي القضية.

"طالبة المنصورة"

وفي السياق ذاته، أعلن المحامي أحمد مهران توليه قضية قاتل نيرة أشرف خلفاً لأستاذه فريد الديب الذي قدم قبل وفاته طعنا أمام محكمة النقض في حكم الإعدام الصادر بحق الجاني من المقرر أن تنظره المحكمة في الـ 26 من يناير المقبل.

يذكر أن هذه القضية أحدثت ضجة كبيرة بعدما قام محمد عادل بنحر زميلته أمام باب جامعة المنصورة في شهر يونيو/حزيران الماضي، وصدر فيها الحكم في يوليو/تموز الماضي بإعدام محمد عادل شنقا.