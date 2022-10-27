رغم أنها تقاوم.. خطر يهدد الشعاب المرجانية في مصر

تستضيف مصر قمة المناخ (كوب27) الشهر المقبل في منتجع على البحر الأحمر، حيث يهدد تغير المناخ والأنشطة البشرية أحد أعلى الشعاب المرجانية قيمة حول العالم.

وتمثل الشعاب المرجانية المصرية نقطة جذب رئيسية للسياح كما أنها ملاذ لزريعة الأسماك. وتقع الشعاب على أطراف المدن الساحلية بما في ذلك الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ حيث سيُعقد مؤتمر الأمم المتحدة في الفترة من السادس وحتى 18 نوفمبر تشرين الثاني.

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أكبر تنوع للأحياء خارج آسيا

وتحتوي شعاب البحر الأحمر، التي تمثل نحو خمسة في المئة من الغطاء المرجاني العالمي، على أكبر تنوع للأحياء خارج جنوب شرق آسيا.

فيما تشير (الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية) إلى أن الكثير من الشعاب المرجانية في العالم تواجه حاليا "أزمة وجودية" بعدما فُقد 14 بالمئة منها في الفترة من 2009 إلى 2018، إذ يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات وزيادة التحمض، كما يؤدي التوسع البشري إلى زيادة السياحة والصيد الجائر والبناء على السواحل.

ونظرا لكونها لافقاريات، تفرز الكائنات المرجانية كربونات الكالسيوم لبناء هياكلها العظمية الواقية، حيث تستقر عليها الطحالب وتمنح الشعاب المرجانية ألوانها الزاهية مع تزويدها بالطاقة.

كما أن الكائنات المرجانية حساسة لدرجة الحرارة، إذ يمكن أن يؤدي تغيير طفيف لدرجة حرارة يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين إلى إبعاد الطحالب، تاركة وراءها هياكل بيضاء.

التكيف بشكل أفضل

من جهته، قال محمود حسن حنفي المتخصص في علوم الأحياء البحرية بجامعة السويس إنه يبدو حتى الآن أن المرجانيات في مصر تتكيف بشكل أفضل بالمقارنة بغيرها في أماكن أخرى، وتعاني بصورة أقل من التبييض.

وأشار إلى أن هذا قد يعود لتأقلمها مع التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة بسبب التغيرات الموسمية في خليجي العقبة والسويس.

كما أضاف أن التيارات المائية ربما تحد من تأثير ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة، لافتا إلى أن "لدينا في مصر شعاب مرجانية ربما تكون من بين آخر الشعاب التي ستبقى في العالم، مما يعني أنها ستوفر الأمل للبشرية في الحفاظ على مثل هذا النظام البيئي الفريد".

تهديدات أخرى

إلا أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تواجه تهديدات أخرى، من بينها أنشطة الغوص.

وقامت جمعية معنية بالحفاظ على البيئة بنشر المزيد من العوامات على طول الساحل لمنع القوارب من إسقاط أثقال المراسي التي يمكن أن تدمر الشعاب المرجانية.

بينما قال مصطفى عبد الله الذي يقود هذا الجهد لصالح جمعية حماية البيئة والمحافظة عليها في الغردقة "إذا قارنت الساحل في الثمانينيات والآن فستجده قد تغير كثيرا، فقد دُفنت مساحات كبيرة من الشعاب المرجانية".

كما تتبنى الجمعية برنامجا يتعلق بالتلوث البلاستيكي من خلال جمع النفايات من المنتجعات والمدن الساحلية والفنادق، وتأمل في تخفيف الضغط على بعض الشعاب المرجانية عن طريق توفير أماكن غوص بديلة.