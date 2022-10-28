أدلة جديدة.. توقف إعدام أب مصري ألقى طفليه في النيل!

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن محامي المتهم بقتل طفليه بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية في مصر، وقف تنفيذ حكم الإعدام.

فقد أكد محامي محمود نظمي الذي دين بالإعدام بتهمة إلقاء طفليه من أعلى "كوبري فارسكور" بوقف تنفيذ حكم الإعدام وفتح التحقيق في الأدلة الجديدة المقدمة، وفق ما أفاد موقع "القاهرة 24".

مادة اعلانية

الحكم بالإعدام شنقاً

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت سابقا بالإعدام شنقاً على محمود نظمي،لقتل نجليه ريان ومحمد، عبر إلقائهما في نهر النيل، في أول أيام عيد الأضحى.

وقال المتهم حينها خلال التحقيق معه إنهما خطفا، لكن تحريات المباحث كشفت أنه "ثبت بالدليل القاطع ارتكابه للجريمة".

اعترافات الأب

وكانت محافظة الدقهلية شهدت أول أيام عيد الأضحى قبل الماضي جريمة بشعة، حيث عثرت السلطات على جثتي طفلين، في مياه النيل، وفجر الأب مفاجأة صادمة باعترافه أثناء التحقيقات بقتلهما.

وأضاف الأب أنه اختلق قصة ذهابه بالطفلين لمدينة الملاهي، للتغطية على إلقائهما من أعلى كوبري فارسكور في النيل.

وواجهت النيابة الأب بتفاصيل مكالمة بينه وبين زوجته، وفيديوهات لكاميرات مراقبة تثبت اصطحابه للطفلين قبل اختفائهما، فانهار واعترف بالتفاصيل الكاملة لجريمته.