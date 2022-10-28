معركة بالأسلحة البيضاء بين سودانيين في القاهرة.. ومقتل 2

شهد حي الأزبكية وسط العاصمة القاهرة، مشاجرة عنيفة بين عدد من المقيمين السودانيين انتهت بمقتل اثنين منهم، أمس الخميس.

قتل مع سبق الإصرار

في التفاصيل، أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة سودانيين لاتهامهم بضرب اثنين من أبناء جلدتهم، مما أدى إلى مقتلهما عن "سبق إصرار وترصد"، وذلك على إثر خلافات قَبَليَّة بينهم.

مادة اعلانية

وأكدت النيابة العامة عدم صحة ما أُثير عن أن سبب المشاجرة هو تعرض المتخاصمين إلى فتاة والتحرش بها.

وكانت المشاجرة وقعت داخل إحدى الكنائس، قبل أن تمتد إلى الخارج، ما أسفر عن مقتل الضحيتين إثر طعنات أُصيبا بها.

منعوهم من دخول كنيسة

فيما أكد شهود عيان سودانيون أن المشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، في حين أقر المتهمون بارتكاب جريمتهم مبررين فعلتهم بأنهم تعرضوا للسخرية من قبل أشخاص عدة، بينهما المجني عليهما.

وقال المتهمون إن الذين سخروا منهم منعوهم من دخول الكنيسة للمشاركة في أحد الاحتفالات من جراء خلافات قبلية، مما أدى إلى نشوب شجار عنيف بينهم.