أول تعليق من السيسي على ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على ضرورة زيادة الإنتاج من أجل تغطية الطلب المحلي في ظل "أزمة الدولار".

"أزمة كاشفة"

وأضاف خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة "أزمة الدولار كاشفة، وأظهرت ضرورة التحرك الفعلي لتحقيق مزيد من الإنتاج لتغطية الطلب المحلي قبل استهداف التصدير".

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وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في تاريخه عند نحو 23 جنيها في الأسبوع الماضي، بعدما قرر البنك المركزي يوم الخميس زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس.

نظام سعر صرف مرن

فيما أوضح المركزي أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام سعر صرف "مرن"، بعد اتخاذ إجراءات "إصلاحية" لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

يشار إلى أن مصر توصلت نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار.