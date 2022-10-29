ما سعر الدولار المتوقع مقابل الجنيه؟.. رئيس بنك مصر يجيب

بعد إعلان المركزي المصري عن نظام سعر صرف مرن للجنيه، أوضح محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن السوق يتحرك بفعل العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الدولار انخفض بعد ارتفاعه بعد تحرير سعر الصرف 2016.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر": "في التعويم عام 2016 الدولار تجاوز سعره الصحيح، وعاد للانخفاض مرة أخرى، الدولار وصل إلى 20 جنيها، ووصل إلى 18 جنيها، وبعدين نزل 15.70 جنيه، وثبت عند هذا الرقم لمدة 5 سنوات".
هل يصل إلى 25 جنيهاً؟
أما عن انتظار البعض وصول الدولار إلى 25 جنيهًا غدا الأحد، فأكد أن "العرض والطلب يحركان السعر"، لكنه لم يتوقع ارتفاعه كثيراً، قائلاً " من وجهة نظري مش هيكون (أوفر شوتينج) في سعر الدولار هذه المرة".
كما أشار إلى أن المفترض أن يتحرك الدولار تدريجيا حسب العجز فيه، لافتًا إلى أن مصر ليست بمعزل عما يجري في العالم.
نظام سعر صرف مرن
وكان البنك المركزي المصري أعلن الخميس أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرنا، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينعكس وفقا لقوى العرض والطلب.
ليقفز سعر صرف الدولار ، بعد القرار، في بعض البنوك إلى مستوى 23 جنيها.
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