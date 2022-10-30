بالفيديو.. فقرة رقص في مدرجات جامعة مصرية تثير غضباً

بتعليقات تعبر عن استيائهم الشديد، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يرصد فقرة رقص جماعية داخل إحدى الجامعات المصرية.

رقص داخل الحرم الجامعي

الواقعة شهدتها مدرجات كلية الحقوق بمحافظة المنوفية، وظهرت في الفيديو مجموعة من الطلاب يرقصون فوق منصة التدريس على أغان شعبية وسط تفاعل زملائهم من شباب وفتيات بالتمايل والتصفيق.

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وأثار الفيديو غضب الأهالي ولاقى ردود أفعال واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي واستنكارا لحدوث مثل هذه الأشياء داخل الحرم الجامعي.

وطالب البعض بضرورة اتخاذ إجراء صارم مع هؤلاء الطلاب من قبل الجامعة ووزارة التعليم العالي حتى لا يتكرر هذا الأمر في جامعات أخرى، فيما اعتبرها البعض الآخر مشكلة افتقار إلى التربية السليمة.