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طالب يدخن سيجارة داخل الصف

شاهد.. طالب مصري يشعل السوشيال ميديا بـ"سيجارة" داخل الصف

فيديو "مقلب السجائر" أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور

القاهرة- العربية.نت
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خلال الساعات القليلة الماضية، شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر تصرفاً غير أخلاقي لطالب بأحد الفصول المدرسية.

استهزاء بالمعلم

المقطع أظهر الطالب وهو يقوم بإشعال سيجارة أثناء قيام المعلم بشرح الدرس، كما أنه اعترض على قرار المدرس بطرده عقاباً له على تصرفه غير اللائق.

وبات واضحاً في الفيديو أن الطالب كان يجلس في المقعد الأول في الفصل.. وفي خلسة أثناء شرح المدرس وانشغاله بالكتابة على السبورة، قام الطالب بأخذ ولاعة من أحد الطلاب وإشعال سيجارة في تعال وتبجح وتحد صريح للمدرس، ولم يكتف بذلك بل تعمد أن يراه المدرس أثناء تدخينه السيجارة.

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مقلب السجائر

وقام أحد الطلاب الحاضرين في الصف بتصوير مقطع الفيديو للطالب وتنزيله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداوله تحت عنوان "مقلب السجائر"، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور.

ويشدد خبراء الطب النفسي والتربوي على ضرورة خلق علاقة بين المعلم والطلاب مبنية على الاحترام والود والتقدير المتبادل مع عدم استخدام أساليب العقاب اللفظي أو البدني مطلقا، وأن يكون المعلم دوماً قدوة لطلابه في الالتزام بالتعليمات والسلوك القويم.

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