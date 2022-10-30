بعد كشف مخططات فضائيته.. شاهد الإخواني معتز مطر يهاجم "العربية.نت"

بعد ساعات من كشف "العربية.نت" تفاصيل إطلاق جماعة الإخوان فضائيتين جديدتين تبثان من العاصمة البريطانية لندن ومصادر تمويلهما ودورهما في التحريض ضد مصر والحشد لتظاهرات ضد النظام في 11 نوفمبر المقبل، هاجم الإعلامي الإخواني معتز مطر قناة "العربية" وموقع "العربية.نت".

وشن الإعلامي الإخواني الذي يدير فضائية "الشعوب" التابعة لجماعة الإخوان، هجوماً ضد قناة "العربية" وموقع "العربية.نت" بعد تناولهما وفضحهما للخطط الإعلامية الجديدة للإخوان، وإطلاق التنظيم فضائيتين جديدتين من أجل الدعوة والحشد لتظاهرات وحراك ثوري في مصر، كما أطلق اتهامات ضد "العربية"، من بينها العداء للجماعة والتحريض والاستعداء ضدها، واستعداء السلطات لإغلاق الفضائية.

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مخطط لتحريض الشعوب

واعترف الإعلامي الهارب من مصر والمطرود من تركيا، أن الفضائية الجديدة انطلقت ضمن مخطط لتحريض الشعوب وتأليبها ضد حكوماتها وإسقاط الأنظمة العربية، عارضا ما نشره موقع "العربية.نت" ونشرات "العربية" حول هذا المخطط، وزاعما أنه ليس مخططا إخوانيا وإنما هو مطالب شعبية وجماهيرية.

ورغم محاولة مطر نفي تمويل جماعة الإخوان لفضائيته والزعم أن مواردها قليلة ولا تسمح له بالاستعانة بمصورين وفنيين ومعدين رغم حاجته وحاجة العمل بالفضائية لهم، إلا أن معلومات "العربية.نت" تؤكد أن جماعة الإخوان، وتحديدا جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، وراء إطلاقها لمهاجمة مصر والدعوة لإسقاط الدولة. ويشرف على تمويلها بشكل مباشر رجل الأعمال الإخواني مدحت الحداد المقيم في تركيا، والذي يعتبر أحد أبرز قيادات الجماعة والذراع المالية للتنظيم، ويدير عدة محافظ مالية وشركات استثمارية كبيرة لها، فضلا عن أنه شقيق عصام الحداد مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعم جهاد الحداد مستشار السياسة الخارجية لمرسي أيضاً.

فضائيتان للإخوان من لندن

وكانت الجماعة قد أطلقت فضائيتين جديدتين تبثان من لندن للتحريض ضد مصر والحشد لتظاهرات وفوضى يوم الجمعة 11 نوفمبر أطلقت عليهما اسم "الشعوب" و"الحرية 11-11".

وقررت الجماعة أن يتولى الإعلامي الهارب معتز مطر إدارة فضائية "الشعوب"، كما يتولى القيادي الإخواني طاهر الشرقاوي مهمة فضائية "الحرية 11-11"، وستخصص الفضائيتان لبث ونقل التظاهرات التي تدعو لها منصات ولجان الجماعة للتظاهر وتغيير النظام في مصر، بحسب زعمها.

أتى ذلك بعد قيام السلطات التركية في مارس من العام الماضي بتقييد فضائيات الإخوان التي تبث من اسطنبول ومنع انتقادها لمصر، ووقف برامج عدة مذيعين ينتمون للجماعة، بينهم معتز مطر، لانتقادهم وتحريضهم ضد مصر.

وأوقفت تركيا برامج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبد الله وحسام الغمري وهيثم أبو خليل وعماد الشرقاوي، وحذرتهم من مخالفة تعليماتها، فيما ألقت القبض على حسام الغمري مؤخرا لتحريضه ضد النظام في مصر، وقررت طرد وترحيل الناشط الإخواني ياسر العمدة.