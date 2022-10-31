بالفيديو.. ضبط أغرب محاولة تهريب عملات أجنبية في مطار القاهرة
وبلغت 143 ألف دولار أميركي تقريبا وما يزيد عن 91 ألف يورو، وفقا لبيان لـ"وزارة الداخلية المصرية"
كشفت السلطات الأمنية المصرية، الأحد، أغرب محاولة تهريب عملات أجنبية داخل طيور مجمدة، وذلك أثناء محاولة أحد الأشخاص السفر خارج البلاد.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط ذلك الشخص، لحيازته مبالغ مالية "عملات أجنبية" بلغت 143 ألف دولار أميركي تقريبا، وما يزيد عن 91 ألف يورو، وفقا لبيان لـ"وزارة الداخلية المصرية".
وكانت تلك الأموال مخبأة داخل طيور مجمدة "دجاج"، وحاول المتهم السفر بها خارج البلاد على متن رحلة متجهة إلى إحدى الدول الأجنبية، حسب البيان.
ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو، يرصد العثور على تلك الأموال داخل الطيور المجمدة، وبمواجهة المتهم أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ذلك الشخص، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حسب وزارة الداخلية المصرية.
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