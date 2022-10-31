اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إسعاف مصرية
إسعاف مصرية

بعد 4 ساعات فقط من زفافه.. عريس مصري يلقى مصرعه بطريقة مأساوية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لقي عريس مصري مصرعه، بطريقة مأساوية أحزنت أهل الصعيد في قنا، وذلك بعد 4 ساعات فقط من زفافه.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية، إخطارا من أحد المستشفيات يُفيد بوصول شاب مصاب في أنحاء متفرقة من جسده، جراء انفجار أسطوانة غاز داخل شقته السكنية بمركز نقادة بمحافظة قنا.

بعد 40 عاماً من مصرعه.. شقيق موسيقار مصري شهير يستقبل معزّيه سوشيال ميديا بعد 40 عاماً من مصرعه.. شقيق موسيقار مصري شهير يستقبل معزّيه

وتبين من خلال التحريات الأمنية أنه بعد انتهاء مراسم حفل الزفاف، وعقب 4 ساعات من وصول المتوفى وعروسه إلى منزل الزوجية، انفجرت أسطوانة الغاز أثناء تواجده في المطبخ.

ونقل الشاب إلى المستشفى الذي مكث فيه لمدة 6 أيام حتى فارق الحياة يوم الاثنين، متأثراً بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة المصرية التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معركة انتخابية شرسة في نورث كارولينا.. ودعم ترمب يرجح كفة الجمهوريين معركة انتخابية شرسة في نورث كارولينا.. ودعم ترمب يرجح كفة الجمهوريين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط