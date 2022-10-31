بعد 4 ساعات فقط من زفافه.. عريس مصري يلقى مصرعه بطريقة مأساوية

لقي عريس مصري مصرعه، بطريقة مأساوية أحزنت أهل الصعيد في قنا، وذلك بعد 4 ساعات فقط من زفافه.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية، إخطارا من أحد المستشفيات يُفيد بوصول شاب مصاب في أنحاء متفرقة من جسده، جراء انفجار أسطوانة غاز داخل شقته السكنية بمركز نقادة بمحافظة قنا.

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وتبين من خلال التحريات الأمنية أنه بعد انتهاء مراسم حفل الزفاف، وعقب 4 ساعات من وصول المتوفى وعروسه إلى منزل الزوجية، انفجرت أسطوانة الغاز أثناء تواجده في المطبخ.

ونقل الشاب إلى المستشفى الذي مكث فيه لمدة 6 أيام حتى فارق الحياة يوم الاثنين، متأثراً بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة المصرية التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان.