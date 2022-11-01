ألف جنيه مزيفة بـ300 سليمة.. بيع نقود مصرية مزورة على فيسبوك!

جدل واسع اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية بعد عرض أموال مزورة للبيع على صفحة على فيسبوك.

إلا أن وزارة الداخلية ضبطت التشكيل العصابي المتخصص في بيع النقود والأموال المزورة عبر وسائل التواصل، كاشفة التفاصيل.

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3 متهمين بـ3 محافظات

وقالت اليوم الثلاثاء إنها تمكنت من القبض على 3 متهمين بـ3 محافظات، ويجري ملاحقة باقي القائمين على عدد من الصفحات، وتقديمهم للنيابة.

كما أضافت أنها رصدت بعض الصفحات على مواقع التواصل يديرها عدد من الأشخاص يقومون من خلالها بعرض عملات مقلدة للبيع بواقع 350 جنيها صحيحة للألف المقلدة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لضبط القائمين على إدارة تلك الصفحات والترويج للعملات المقلدة بنطاق محافظات الإسماعيلية والإسكندرية وأسيوط، وضبط أحد الأشخاص وهو مقيم بمحافظة بورسعيد وبحوزته 21 ورقة مالية مقلدة فئة 100 جنيه وطابعة متعددة الوظائف، يستخدمها المتهم في عمليات تقليد العملات وهاتف محمول ومبلغ مالي.

كما تم ضبط شخصين آخرين بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهما مبلغ مالي من فئات 200 جنيه مقلدة وهاتف محمول. وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الفيديوهات والصور والرسائل تعرض تلك العملات على العديد من الأشخاص في محاولة لاستقطابهم من خلال مواقع التواصل.

مالك مطبعة

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وحصولهما على المضبوطات من مالك مطبعة مقيم بمحافظة أسيوط. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المطبعة وبحوزته جهاز حاسب آلي مثبت به 5 هارد ديسك. وبفحصهم تبين احتواؤها على العديد من الصور لوجهي العملات الورقية من فئات مالية مختلفة، وبرنامج تعديل الصور وكمية من أفرخ الورق المعدة للطباعة وعدد من البطاقات خالية من البيانات معدة للتزوير، والعديد من المحررات المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

فيما تمت إحالة المتهمين جميعاً إلى النيابة لتولي التحقيق ومعرفة دوافع القيام بهذا النشاط المشبوه.

جودة التزييف وأنواع الورق

يذكر أن رواد وسائل التواصل كانوا كشفوا عن وجود "غروب" على إحدى صفحات فيسبوك يروج للعملات المزورة اسمه "فلوس مزورة"، يضم أكثر من 70 ألف مشترك، ويتم فيه طرح أموال مزورة للبيع على الإنترنت في مصر بمبالغ سليمة.

وطرح القائمون على الغروب مبلغ الـ1000 جنيه من النقود المزورة بأسعار تتراوح ما بين 300 إلى 400 جنيه صحيحة وسليمة، ويتم تحديد السعر وفقاً لجودة التزييف وأنواع الورق المستخدم.

فيما تبين وفقاً للمنشورات على الغروب أن عمليات التداول تتم في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والمنيا مع وجود خدمة التوصيل إلى المنازل.