وفاة شيف مصري شهير.. ورسالة مؤثرة: "رجاء تذكروني"

تاركاً رسالة أثرت في متابعيه ومحبيه، توفي الشيف المصري أسامة السيد عن عمر يناهز 65 عاماً بعد صراع مع المرض.

وأوردت الصفحة الرسمية الخاصة به على "فيسبوك" صباح الثلاثاء خبر الوفاة دون أن توضح طبيعة المرض.

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"رجاء تتذكروني"

وكان السيد قد طلب من محبيه ومتابعيه في آخر تدوينة له على صفحته الخاصة في "فيسبوك" يوم 21 سبتمبر الماضي، الدعاء له في إشارة إلى تدهور حالته الصحية.

كما طالب الجميع بتذكره دوماً، معتذراً عن انقطاعه عنهم لفترة طويلة بسبب المرض، قائلاً: "أحبائي.. رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدي الرحمن".

من هو الشيف أسامة؟

ولد الشيف أسامة عبد المحسن السيد عام 1957 في القاهرة، وكانت بداية شغفه واهتمامه بفنون الطهي من الصغر والذي اختاره كمسيرة مهنية، والتحق بمعهد الفنادق بالقاهرة وتخرج عام 1979.

هو طباخ وشيف مصري، ومستشار تغذية ومؤلف ومقدم برامج تلفزيونية، ونائب رئيس جمعية الشيفات المصريين. كان يعد أحد أشهر الطهاة في العالم العربي، وقام بتقديم برنامج بالهنا والشفا عام 1991 على قنوات MBC و ANA الأميركية الذي يعتبر أول برنامج طبخ يقدم على الفضائيات العربية. ثم قدم برامج أخرى منها "مطبخ سي السيد" عام 2002 على فضائية مصرية، وبعدها برنامج "مع أسامة أطيب" عام 2004 على تلفزيون دبي، وفي عام 2015 بدأ في تقديم برنامج "من مطبخ أسامة" على فضائية مصرية.

عمل في أميركا

سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 1980 وشغل العديد من المناصب، حيث عمل رئيساً للطهاة في مطعم "SerbianCrown" الشهير بالعاصمة واشنطن، ثم تدرج ليصبح رئيساً للطهاة ومسؤولاً عن المطبخ عام 1983 في شركة "Braun’s Fine Caterers" أحد أهم شركات الحفلات في واشنطن، وهي الشركة المسؤولة عن تحضير وإعداد الحفلات الخاصة للبيت الأبيض ووزارة الخارجية وغيرها. ولاحقاً أصبح مسؤولاً عن إعداد مآدب على شرف الرئيس الأميركي ونائبه.

حصل على درجة C.E.C (شيف تنفيذي معتمد) من الاتحاد الأميركي للطهاة، وعمل أيضاً كمستشار للعديد من الشركات العالمية. كذلك حصل على العديد من الجوائز والشهادات والتراخيص العالمية في مجال الطهي، ولديه 3 مؤلفات أبرزها "بالهنا والشفا" عام 2001 الذي لاقى رواجاً كبيراً وصدر في 7 طبعات.