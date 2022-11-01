رحيله صدم محبيه.. شقيقة الشيف أسامة السيد تكشف سبب وفاته

صدم خبر وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد عن عمر يناهز 65 عاماً، بعد صراع مع المرض، محبيه ومتابعيه في كل مكان.

فقد تفاجأ جمهوره صباح اليوم بإعلان صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر رحيله، ليتساءل كثيرون عن هوية مرضه.

مادة اعلانية

بدورها، كشفت شقيقة الراحل (خديجة) عن معاناة الشيف المصري من حساسية في الصدر، وقالت في تصريح لبرنامج "إي تي بالعربي"، أنه أصيب في الفترة الأخيرة بكورونا، مبينة أن وفاته كانت بسبب تداعيات المرض.

كذلك أوضحت أنه سيدفن في أميركا وليس في مصر، وقالت "أسامة السيد يعيش وأسرته في أميركا ووالدته دفنت أيضاً هناك، لهذا السبب سيدفن في الولايات المتحدة"، مبينة أنها هي فقط موجودة في القاهرة.

وطالبت محبيه في كل مكان بالدعاء له، وتذكر كل أعماله.

وكانت الصفحة الرسمية الخاصة بالشيف الشهير على "فيسبوك" أوردت صباح اليوم الثلاثاء خبر الوفاة دون أن توضح طبيعة المرض.

وكان السيد قد طلب من محبيه ومتابعيه في آخر تدوينة له على صفحته الخاصة في "فيسبوك" يوم 21 سبتمبر الماضي، الدعاء له في إشارة إلى تدهور حالته الصحية.

كما طالب الجميع بتذكره دوماً، معتذراً عن انقطاعه عنهم لفترة طويلة بسبب المرض، قائلاً: "أحبائي.. رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدي الرحمن".

أحد أشهر الطهاة في العالم العربي

يذكر أن أسامة عبد المحسن السيد ولد عام 1957 في القاهرة، وهو طباخ وشيف مصري، ومستشار تغذية ومؤلف ومقدم برامج تلفزيونية، ونائب رئيس جمعية الشيفات المصريين.

وكان يعد أحد أشهر الطهاة في العالم العربي وقام بتقديم برنامج بالهنا والشفا عام 1991 على قنوات MBC و ANA الأميركية الذي يعتبر أول برنامج طبخ يقدم على الفضائيات العربية. ثم قدم برامج أخرى منها "مطبخ سي السيد" عام 2002 على فضائية مصرية، وبعدها برنامج "مع أسامة أطيب" عام 2004 على تلفزيون دبي، وفي عام 2015 بدأ في تقديم برنامج "من مطبخ أسامة" على فضائية مصرية.