ردت شيكاً بمليون جنيه.. عاملة نظافة مصرية تقلب التواصل

شغلت عاملة نظافة من محافظة الإسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد عثورها على شيك بمبلغ مليون جنيه داخل حمام السيدات، وسارعت لرده إلى أصحابه حتى تخلي مسؤوليتها وتؤدي واجبها.

وقالت عبير البالغة 32 عاماً، "إنها كانت تمارس عملها اليومي بشكل طبيعي داخل حمامات السيدات في أحد النوادي الرياضية بالإسكندرية، غير أنها تفاجأت بوجود شيك بمبلغ مليون جنيه على الرخامة بجانب الحوض".

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وعلى الفور تواصلت مع مديرها بالعمل وأخبرته بالأمر لرد الشيك لصاحبه.

هواتف محمولة ومصوغات ذهبية

كما أكدت عبير أنها لم تفكر إطلاقاً في أخذ الشيك لحسابها وتقوم بصرف المال وتحصل عليه، مشيرة إلى أنها تتولى مسؤولية الإنفاق على ابنتيها ولا تريد تربيتهما على مبادئ غير سليمة.

كذلك أشارت إلى أن هذا لا يعتبر الموقف الأول من نوعه الذي تتعرض له أثناء عملها، حيث عثرت من قبل على هواتف محمولة ومصوغات ذهبية، إلا أنها اعتادت أن ترد الأمانة لصاحبها.

فيما قررت إدارة النادي تكريمها لأمانتها.

وأشاد رواد التواصل بأمانة عبير وتصرفها الذي يستحق التقدير.