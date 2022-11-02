السيسي: دول إقليمية تدعم الميليشيات للتدخل بشؤون المنطقة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، لافتا إلى أن الأخطار التي تواجه الدول العربية واحدة.

تدخلات الدول الإقليمية

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الـ31 المنعقدة في الجزائر، أن تدخلات القوى الإقليمية الأجنبية تغذي النزاعات وصولا إلى الاعتداء العسكري المباشر على الدول العربية، مشيرا إلى أن دولا أجنبية تتدخل في شؤون المنطقة عبر دعم الميليشيات.

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وشدد على ضرورة تبني مقاربة شاملة تهدف لتعزيز قدرات الدول العربية على مواجهة الأزمات، مؤكدا "الإصرار على تقوية علاقاتنا ومواجهة التحديات المشتركة".

نبذ أي غطاء للإرهاب

كما شدد الرئيس المصري على ضرورة تعزيز مفهوم المواطنة والقضاء على الميليشيات الإرهابية، داعيا إلى نبذ أي محاولة لتوفير غطاء سياسي للإرهاب.

أما فيما يخص القضية الفلسطينية، فأكد السيسي أن المبادرة العربية هي أساس حل القضية الفلسطينية، مشددا على أن هذه المبادرة تعيد للفلسطينيين دولتهم وتنهي أزمة اللاجئين.

وأعرب عن رغبة مصر في التوصل لتسوية سياسية في ليبيا بقيادة ليبية خالصة، مشيرا إلى أن أي تسوية سياسية يجب أن تشمل خروج المرتزقة الأجانب.

سد النهضة

أما عن أزمة سد النهضة، فدعا الرئيس المصري، إثيوبيا إلى إظهار حسن النوايا، وعقد اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.

يشار إلى أن العاصمة الجزائرية تستضيف القادة العرب في القمة الحادية والثلاثين تحت عنوان "لم الشمل" وهي الأولى التي تنعقد منذ ثلاث سنوات.