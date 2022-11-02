واقعة جديدة تثير الرعب.. ضبط مصري يسلخ حمارا بترعة

تداول رواد التواصل في مصر فيديو لواقعة صادمة حيث تمكن أهالي محافظة القليوبية من ضبط رجل يقوم بسلخ حمار في ترعة ما أثار الرعب والمخاوف من استخدام هذه اللحوم للبيع.

فيما تجمع الأهالي للإمساك بالرجل وتصوير الواقعة بالفيديو، حيث تمكنوا من منعه من الهروب حتى وصول الشرطة.

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وأثارت الواقعة الذعر مجدداً والمخاوف من تسلل مثل هذه اللحوم للبيع للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم وما يسببه ذلك من خطورة كبيرة.

ذبح وبيع لحوم الحمير

وخلال السنوات الماضية تمكنت السلطات المصرية من ضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في ذبح وسلخ الحمير وبيع لحومها في محافظات الفيوم والمنيا والبحيرة والغربية وسوهاج.

وقبل عام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لحمير مذبوحة ومسلوخة في إحدى مدن محافظة المنيا جنوب القاهرة.

سلخ الحمير

وكشف الفيديو مداهمة أمنية لمزرعة حمير ضُبط بها مجموعة من الحمير المذبوحة ⁦ ومسلوخة الجلد، فيما أكد مصدر مسؤول بمديرية التموين بالمحافظة أن الواقعة قد تكون بسبب رغبة المتورطين بذبح الحمير، وسلخ جلودها، لتصديرها لإحدى دول شرق آسيا والتي تقوم باستخدام تلك الجلود في تصنيع المنشطات الجنسية وعدد آخر من الصناعات..

وقبلها بشهور ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، شمال القاهرة ، القبض على عصابة تخصصت في ذبح الحمير واستغلال جلودها في أغراض تجارية.

وتلقت السلطات بلاغا من الأهالي بالعثور على حمير مذبوحة ومسلوخة بمياه مصرف بقرية سنهور في دمنهور، وبالفحص تبين وجود كمية من الحمير ملقاة بمياه المصرف.