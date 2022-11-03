بيع مقتنيات عمر الشريف بمزاد علني.. ونجله يعلق "مسروقة"

أثارت الأنباء المتداولة حول عرض مقتنيات النجم العالمي عمر الشريف في مزاد علني بفرنسا يوم 10 ديسمبر المقبل، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وتطلب الأمر خروج نجله طارق الشريف عن صمته ليعلن أنه أبلغ الشرطة الفرنسية بالموضوع، مشيرا إلى أن ذلك يعد سرقة في حال كانت هذه المقتنيات حقيقية.

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معطف عمر الشريف

وبدأت القصة عندما نشر الكاتب حسام علوان صوراً لمقتنيات الفنان المصري عمر الشريف عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق عليها: "أغرب حاجة كنت أتخيل إنها ممكن تتعرض للبيع بالطو عمر الشريف وكروته البنكية وكارت عضويته في الاتحاد الفرنسي لسباقات الخيل".

وعلق طارق عمر الشريف على المنشور بتدوينة قال فيها: "أي معلومات إضافية ستكون محل تقدير، أبلغت البوليس هنا في فرنسا، بالإضافة لـ ubs.. إن كانت هذه الأشياء حقيقية فهي مسروقة".

وكان موقع المزادات الفرنسي الشهير "دوروت" قد عرض مقتنيات شخصية للفنان المصري عمر الشريف عبر مزاد علني في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن الموقع أن المزاد سيعقد في 10 ديسمبر المقبل الساعة 11 صباحا، على أن يكون مكان التسليم في العاصمة الفرنسية باريس.

الأسد الذهبي وبطاقات ائتمان

وكشف الموقع أن المقتنيات تتكون من "معطف واق من المطر من ماركة بربري صنع في إنجلترا، ارتداه عمر الشريف في فيلم "توب سيكريت" للمخرج بليك إدواردز عام 1984، مع جولي أندروز"، مشيرا إلى أن "حالة المعطف ممتازة"، وسيتم عرضه بسعر يتراوح من 300 إلى 350 يورو.

وتشتمل المقتنيات أيضا وفق الموقع، على بطاقتي ائتمان "أمريكان إكسبرس"، و"يو بي إس"، وبطاقة واحدة من الاتحاد الوطني للدورات الفرنسية، هذا بالإضافة إلى جائزة مهرجان البندقية، وهي جائزة الأسد الذهبي التي حصل عليها عمر الشريف عام 2003 في المهرجان بمدينة فينيسا الإيطالية، والتي مُنحت له تقديراً لأعماله العالمية وأدواره العديدة في السينما، وتوجد هذه الجائزة في صندوقها الأصلي المذهب، حسبما وصفها الموقع، ويتراوح سعر البيع ما بين 1600 إلى 1800 يورو.