جماركها 450 مليون جنيه.. مصر تضبط أضخم شحنة أجهزة إلكترونية مهربة

أعلنت السلطات الأمنية المصرية إحباط أضخم محاولة تهريب شحنة من الأجهزة الإلكترونية لداخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.

ووردت معلومات للجهات الأمنية المصرية، عن اعتزام إحدى شركات الاستيراد تهريب 25 طردا بعدد 200 كرتونة تحوي أجهزة إلكترونية إلى داخل البلاد من إحدى الدول على أنها كواشف معملية وذلك "على خلاف الحقيقة"، وفقا لبيان لـ"وزارة الداخلية المصرية".

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أجهزة كهربائية ومشغولات ثمينة

واستطاعت الجهات الأمنية ضبط الشحنة بميناء القاهرة الجوي والتي شملت آلاف القطع الكهربائية والإلكترونية، ومشغولات يشتبه أنها "معادن ثمينة"، حسب بيان الداخلية.

ونشرت الداخلية المصرية، مقطع فيديو، يوثق عملية ضبط وتفتيش "أضخم شحنة أجهزة إلكترونية مهربة للبلاد"، وبها 23,983 هاتف محمول، 5646 ساعة يد ذكية، 830 سماعة بلوتوث، 4409 عبوة أجهزة إلكترونية وطبية ومستحضرات تجميل عالية القيمة، 108 كيلوغرامات من المشغولات التي يشتبه أنها معادن ثمينة، بالإضافة إلى 7936 شيشة إلكترونية ومستلزماتها.

تهرب من الرسوم الجمركية

وتقدر قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على هذه الشحنة من البضائع بأكثر من 450 مليون جنيه (حوالي 18.5 مليون دولار)، حسب بيان الداخلية.

ووفق البيان، فقد تم ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، ويتم تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين".