شاهد وزير التموين يذكر كم رغيف خبز تستهلك مصر كل عام

ظهر وزير التموين المصري، علي المصيلحي، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمجلس الوزراء، وذكر فيه أن مصر تستهلك 8 ملايين و500 ألف طن من القمح كل عام، بينها 4 ملايين محلي، و4 ملايين ونصف المليون مستورد.



أما استهلاك مصر العام من الخبز، فيزيد يوميا عن 254 مليون رغيف، أي أكثر من 762 مليونا و500 ألف كيلوغرام شهريا، الى أن يتعدى 93 مليار رغيف كل عام، كلفة الواحد منها 85 قرشا، الا أن المواطن يشتريه بـ 5 قروش، والباقي مدعوم من الدولة.



وما لم يأت الوزير على ذكره، هو ما تطرق اليه عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز في مصر، وأطلعت عليه "العربية.نت في مواقع عدد من وسائل الإعلام المحلية، عن وجود أكثر من 30 ألف مخبز بلدي تابعين في مصر للمخابز التموينية، ملتزمة بالسعر والوزن، إضافة إلى 5000 مخبز تنتج الرغيف السياحي والإفرنجي، المختلفة جودته بين منطقة وأخرى.

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الا أن وزير التموين ذكر في مؤتمره الصحافي الأهم، وهو عن وجود قرار تم اتخاذه بتثبيت الأسعار والسلع التي توفرها الدولة، وقال: "هنا بتكلم على بطاقة التموين ورغيف الخبز، لغاية آخر ديسمبر هذا العام، وهو قرار مهم جدا لمراعاة تأثير الأزمة العالمية، وما أدى لارتفاع السعر، إضافة إلى أهمية استمرار كافة المصانع والمتاجر، لإتاحة السعر وعرض السلع بكمية مناسبة" وفق تعبيره.