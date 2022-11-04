الأمن المصري يضبط أبطال فيديو مشاجرة "العرايا" في حلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على 6 أشخاص لقيامهم بالتشاجر والبلطجة بدون ملابس علوية في الشارع بمدينة حلوان، بسبب اعتراض الجيران على قيام المتهمين بوضع عربة "كبدة" أمام العقار محل سكنهم مما تسبب في ازدحام وتجمعات.

وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهمين بوضع عربة كبدة في الشارع أمام أحد العقارات، وعندما اعترض الأهالي على مكان وضع العربة، تطور الأمر وقام المتهمون بالتشاجر والبلطجة.

مادة اعلانية

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط 6 أشخاص متسببين في المشاجرة.